Karacabey’de Müzik ve Kültür İçin Ortak Hizmet Protokolü Yenilendi

Protokolün Amacı ve Kapsamı

Karacabey Belediyesi ile Karacabey Musiki Derneği arasında, müzik kültürünün yaygınlaştırılması, her yaştan vatandaşın müzikle buluşturulması ve nitelikli müzik üretiminin desteklenmesi amacıyla Ortak Hizmet Protokolü yeniden imzalandı. Protokol; müzik eğitimleri, konserler ve kültürel etkinlikler düzenlenmesini ve ilçenin kültür-sanat yaşamının güçlendirilmesini hedefliyor.

İmza Töreni

Protokol, Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı ile Karacabey Musiki Derneği Başkanı Güray Kırlı tarafından imzalandı. İmza törenine Musiki Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri Oğuz Başer, Perihan Özel ve Gülümser Yılmaz ile Belediye Emlak ve İstimlak Müdürü Veli Ünen de katıldı.

Dernek Başkanı Güray Kırlı’nın Açıklaması

İmza töreninde konuşan Karacabey Musiki Derneği Başkanı Güray Kırlı, derneğin kuruluşundan bu yana Karacabey Belediyesi’nin kendilerine her zaman destek olduğunu vurguladı. Başkan Karabatı’yı her daim yanlarında hissettiklerini ifade eden Kırlı, "Kurulduğumuz günden bu yana Karacabey Belediyesi’nin ve özellikle Belediye Başkanımız Sayın Fatih Karabatı’nın desteğini her zaman yanımızda hissettik. Bu destek, bizleri daha nitelikli projeler üretmeye ve Karacabey’e yakışır çalışmalara imza atmaya motive ediyor. Kendilerine şahsım ve derneğimiz adına teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Fatih Karabatı’nın Mesajı

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, protokolün ilçenin kültür ve sanat hayatı açısından önemine dikkat çekerek, müziğin toplumsal gelişimdeki rolünü vurguladı. Karabatı, "Karacabey sadece altyapı, üstyapı ve fiziksel yatırımlarla değil; kültürüyle, sanatıyla ve sosyal yaşamıyla da gelişen, yaşayan bir şehir olmalıdır. Bu anlayışla, ilçemizde müzik kültürünü yaygınlaştıran, sanata gönül veren ve toplumun her kesimini müzikle buluşturan Karacabey Musiki Derneğimizle iş birliğimizi sürdürmekten büyük memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Karabatı ayrıca, derneklerin katkılarının önemine işaret ederek belediye olarak kültür ve sanat faaliyetlerine desteğin artarak devam edeceğini belirtti ve emeği geçenlere teşekkür etti: "Yenilenen protokolün Karacabey’imiz için hayırlı olmasını diliyor, ilçemizde müzik ve sanatın daha güçlü bir şekilde yaşatılacağına yürekten inanıyorum".

Derneğin Rolü ve Beklenen Etki

2022 yılında kurulan Karacabey Musiki Derneği, dizi ve sinema oyuncusu, tiyatro eğitmeni Güray Kırlı başkanlığında kısa sürede hayata geçirdiği projelerle dikkat çekti. Dernek, mülkiyeti Karacabey Belediyesi’ne ait Runguçpaşa Mahallesindeki iş hanında çalışmalarını sürdürerek ilçede müzik eğitimi ve kültürel etkinlikler alanında önemli bir misyon üstleniyor.

Yenilenen Ortak Hizmet Protokolü ile birlikte Karacabey’de müzik ve sanat çalışmaları daha da güçlenecek, kültür-sanat etkinlikleri artacak ve ilçenin kültürel potansiyeli daha geniş kitlelere ulaşması bekleniyor.

