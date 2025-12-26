Esenler'de 'The Message' Sergisi: Muhammet Hamdi Kasapoğlu'nun 35 Ayetlik Koleksiyonu

Esenler'de 'The Message: Kainat Ayetlerinin Sanatla Tefsiri' sergisi açıldı

Sergi açılışı ve detaylar

Esenler Belediyesi, sanatçı Muhammet Hamdi Kasapoğlu tarafından 35 ayetten ilham alınarak hazırlanan "The Message: Kainat Ayetlerinin Sanatla Tefsiri" sergisine ev sahipliği yapıyor. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde kapılarını açan sergi, 4 Ocaka kadar ziyaret edilebilecek.

Açılış programına Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Cerrahoğlu ile çok sayıda sanatsever katıldı. Kur’an-ı Kerim’de kainatın yaradılışına işaret eden ayetler; ebru, resim ve talik hat sanatıyla yorumlanarak ziyaretçilerle buluşuyor. Sergide yer alan 33 eser ilk kez sanatseverlerin karşısına çıktı.

Sanatçının amacı ve mesajı

Sanatçı Muhammet Hamdi Kasapoğlu, 10 yıldır ebru, minyatür ve hat sanatıyla çalıştığını belirterek amacını şu sözlerle özetledi: "İnsanlara mesaj vermek istedim".

Kasapoğlu, projeye ilişkin şunları söyledi: "Kur’an’ın bu mesajları son 200 yıldır kapalı kaldı. İnsanlık Kuran’a, dua kitabı, ilahi bir metin olarak bakmaya başladı. O yüzden Müslümanlar dünyada acziyet yaşıyor. Gençlerimize, Kuran’ın bu dünyaya yönelik yüzünü, evrene, aleme, insana yönelik yüzünü, ebru, minyatür ve hat sanatıyla bir araya getirip 35 parçalık bir koleksiyonla anlattık".

Kasapoğlu, çalışmalarının 2 buçuk yılda tamamlandığını ve serginin yurt dışında da gösterilmesini arzuladığını belirtti. Konuşmasının devamında, eserlerin izleyicide yarattığı duyguyu şu sözlerle ifade etti: "Buradaki mesaj bizi çok heyecanlandırıyor ve tüylerimizi diken diken ediyor. Öyle ayetler var ki mesela okuduğumda secdeye kapandım. Allah âleme, evrene tecelli edip emir veriyor. İnsanın secdeye kapanası geliyor. Günlerce zihnimizi meşgul eden, rüyalarımıza giren hikayeler var burada. Haliyle bu ayetlerle insanları buluşturmanın derdi ve heyecanı bir araya geldiğinde bu tarif edilemez bir şey".

Ziyaret ve erişim bilgileri

Sergi, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezinde düzenleniyor ve sanatseverler tarafından 4 Ocak tarihine kadar ziyaret edilebilecek. Küratörlük ve sergi düzenlemeleri hakkında detaylar merkez tarafından duyurulmaya devam edecek.

ESENLER BELEDİYESİ, SANATÇI MUHAMMET HAMDİ KASAPOĞLU'NUN 35 AYETTEN İLHAM ALARAK HAZIRLADIĞI "THE MESSAGE: KAİNAT AYETLERİNİN SANATLA TEFSİRİ" SERGİSİNE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR. DR. KADİR TOPBAŞ KÜLTÜR SANAT MERKEZİ'NDE KAPILARINI AÇAN SERGİ, 4 OCAK'A KADAR ZİYARET EDİLEBİLECEK.