TÜRGEV tamamladı: 'İyilik Halini Artır, Gençliği Güçlendir' psikososyal destek projesi sona erdi

TÜRGEV’in 'İyilik Halini Artır, Gençliği Güçlendir' Projesi Kapanış Programıyla Tamamlandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleriyle Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) koordinatörlüğünde yürütülen İyilik Halini Artır, Gençliği Güçlendir projesi, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından gençlerin yaşadığı psikososyal etkileri hafifletmeyi ve toplumsal dayanıklılığı artırmayı amaçlayarak 10 aylık kapsamlı çalışmaların ardından düzenlenen kapanış programıyla sona erdi.

Projede; psikososyal destek eğitimleri, bireysel rehberlik, sanatsal ve sağaltım etkinlikleri ile çeşitli sosyal faaliyetler gerçekleştirildi. Afetten etkilenen 14-29 yaş arasındaki gençlere odaklanan program kapsamında, proje süresince doğrudan 813, dolaylı olarak 1.320 gence ulaşıldı. Psikososyal destek eğitimleri kapsamında 4 ana başlık altında, 18 farklı grupta toplam 144 oturum düzenlendi.

TÜRGEV Genel Müdürü Selim Gençal: 'Kalıcı İyileşme Hedefleniyor'

Selim Gençal, programda yaptığı açıklamada, depremin gençlerin yalnızca fiziki koşullarını değil, hayata tutunma duygularını da derinden etkilediğini vurguladı. Gençal, “Bu proje, gençlerin yaşadıkları travmayı sağlıklı biçimde anlamlandırabilmelerini ve geleceğe dair umutlarını yeniden inşa edebilmelerini desteklemeyi amaçlamaktadır. Temel hedefimiz, geçici müdahalelerin ötesine geçerek kalıcı bir iyileşme sürecine eşlik etmektir” ifadelerini kullandı.

Gençal, çalışmanın saha odaklı olduğunu, masa başında değil gençlerle birlikte şekillendirildiğini belirterek, elde edilen sonuçların şeffaf biçimde değerlendirildiğini ve projenin sonucunda afet sonrası farklı illerde uygulanabilecek bir gençlik destek modeli ortaya çıktığını söyledi.

Gaziantep'te Elde Edilen Sonuçlar

Gençal sahadaki gözlemleri aktarırken, Gaziantep’te gençlerin yüksek dayanıklılık potansiyeline sahip olduğunun görüldüğünü, uygun destek sağlandığında bu potansiyelin kısa sürede açığa çıktığını belirtti. Çalışmalara katılan gençlerin kendini ifade etme, sosyal hayata yeniden katılma ve gelecek umudu kurma becerilerinde belirgin güçlenme kaydedildiği vurgulandı.

Gaziantep özelinde yürütülen çalışmalar kapsamında 500 gence doğrudan, yaklaşık 1.000 gence dolaylı olarak ulaşıldığı bildirildi. Gençal, sahadaki değişimin açık ve gözlemlenebilir olduğunu, sürecin başında içine kapanık olan birçok gencin zamanla iletişime geçmeye ve paylaşımda bulunmaya başladığını aktardı.

Proje Koordinatörü Sevda Aktaş ve TÜRGEV Yetkililerinin Değerlendirmesi

Sevda Aktaş (Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje Koordinatörü), kapanış programında emeği geçenlere teşekkür ederek projenin gençlerin psikolojik dayanıklılığını güçlendirmeyi ve sosyal hayata katılımlarını teşvik etmeyi hedeflediğini belirtti. Aktaş, projede emeği geçen TÜRGEV yöneticilerine, proje ekibine, eğitmenlere ve katılımcılara özel teşekkürlerini iletti ve projenin yıl boyunca sürdürülen çalışmalarının kapanışla taçlandırıldığını ifade etti.

TÜRGEV Eğitim Hizmetleri'nden Semanur Yavan Batçı: 'Saha Verileriyle İlerledik'

Semanur Yavan Batçı (TÜRGEV Eğitim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı), saha araştırmaları ve ihtiyaç analizleri sonucunda çalışmaların yerel paydaşlarla eşgüdümlü şekilde hazırlandığını anlattı. Batçı, projenin deprem bölgesinde önemli ve somut etkiler yarattığını vurgulayarak saha gözlemleri, okul rehberlik servisleri ve yerel kuruluşlardan alınan verilerle içeriklerin ihtiyaçlara uygun biçimde şekillendirildiğini söyledi.

Batçı ayrıca projedeki hedeflerin ve gerçekleşmenin uyumuna dikkat çekti: hedeflenen 500 doğrudan genç sayısının 813 olarak tamamlandığını ve dolaylı olarak ulaşılması planlanan 1.000 genç hedefine karşılık 1.320 gence ulaşıldığını aktardı.

Sonuç olarak, 'İyilik Halini Artır, Gençliği Güçlendir' projesi, afet sonrası dönemde gençlerin psikososyal iyilik hallerini güçlendirmeye yönelik uygulamalı, saha odaklı bir model sunarak hem Gaziantep'te hem de genel ölçekte somut sonuçlar elde etti.

