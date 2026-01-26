Kahramanmaraş Büyükşehir’den Çocuklara 'Gizemli Yolculuk' Tiyatrosu

Kahramanmaraş Büyükşehir’den miniklere sanat dolu dakikalar

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, çocuklara yönelik kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında "Gizemli Yolculuk" adlı tiyatro gösterisini izleyicilerle buluşturdu.

Gösteri ve ilgi

Mevlâna İdris Kültür Sanat Sezonu programı dahilinde gerçekleştirilen gösteri, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezinde sahnelendi. Oyun, 13.00 ve 15.00 saatlerindeki iki ayrı seansta yüzlerce minik seyirciyle buluştu ve ailelerin de yoğun ilgisini çekti.

Çocuklar için eğlence ve eğitim

Sahnedeki renkli kostümler ve hareketli performanslarla dikkat çeken oyun, çocukları hayal gücünü geliştiren bir serüvene davet etti. Oyunun sürükleyici hikâyesi ve eğlenceli anlatımı sayesinde hem çocuklar hem de aileleri keyifli anlar yaşadı.

Etkinlik, çocukların kültürel gelişimine katkı sunmayı amaçlarken tatil döneminde ailelerin birlikte kaliteli vakit geçirmesine de imkan sağladı.

