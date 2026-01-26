Osmangazi'de Yarıyıl Tatiline Sinema Keyfi: Kartopu Savaşları 2

Belediyeden çocuklara kültür ve eğlence dopingi

Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen Çocuklara Yarıyıl Tatilinde Sinema Keyfi programı, Ertuğrul Sağlam Spor Tesisi'ndeki ilk gösterimle perdelerini açtı. Sevilen animasyon film Kartopu Savaşları 2, renkli sahneleri ve eğlenceli anlatımıyla minik izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Patlamış mısırlarını alıp salonu dolduran çocuklar, film boyunca karakterlerin maceralarına ortak oldu; zaman zaman heyecan dolu sahneler salonu coşturdu. Etkinliğe katılan aileler de gösterime yoğun ilgi göstererek, çocuklarının mutluluğuna tanıklık etti ve benzer organizasyonların devamından duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Ücretsiz gösterim ve gelecek tarih

Etkinlik, ücretsiz olarak düzenlendi ve tatil günlerine neşe kattı. Osmangazi Belediyesi'nin kültür ve sanat alanındaki bu organizasyonu, sosyal belediyecilik anlayışının başarılı bir örneği olarak takdir topladı.

Çocuklara Yarıyıl Tatilinde Sinema Keyfi programı, 29 Ocak'ta Yakup Aktaş Kültür Merkezi'nde yapılacak ikinci gösterimle sinemaseverlerle buluşmaya devam edecek.

