Mersin'de Çocuklar Sayapark AVM'de Sporla Buluştu

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Sayapark AVM'de kurduğu sportif etkinlik alanıyla çocuklara erken yaşta spor alışkanlığı kazandırmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 12:56
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 12:56
Belediye, çocuklara yönelik parkur ve oyun alanı kurdu

Mersin Büyükşehir Belediyesi, çocukların erken yaşta sporla tanışmasını sağlamak amacıyla Sayapark AVM'de çocuklara yönelik sportif etkinlik alanı oluşturdu.

Etkinlik kapsamında kurulan parkur ve oyun alanlarında çocuklar, hem eğlenceli hem de hareketli aktivitelerle keyifli vakit geçirdi. Minikler, kurulan parkurlarda fiziksel becerilerini geliştirirken spor yapmanın eğlenceli yönünü deneyimleme fırsatı buldu.

Etkinliğin hedefleri arasında erken yaşta spor alışkanlığı kazandırmak, çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimini desteklemek ve sağlıklı yaşam bilincini artırmak yer aldı. Bu sayede aileler ve çocuklar, sporun günlük yaşamın doğal bir parçası haline gelmesini teşvik eden uygulamalarla buluştu.

Sayapark AVM yönetimi, çocukların gelişimine katkı sunan sosyal ve sportif projelere ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ise çocukların sağlıklı bireyler olarak yetişmesine katkı sunan sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin kent genelinde devam edeceğini ifade etti.

