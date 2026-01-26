Ankara'ya Yeni Müzeler: 2025 Yeni Müzeler Mali Destek Programı İmzalandı

"2025 Yılı Yeni Müzeler Mali Destek Programı" için imza töreni yapıldı

Ankara Kalkınma Ajansı ile Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yürütülen "2025 Yılı Yeni Müzeler Mali Destek Programı" kapsamındaki destek almaya hak kazanan projelerin imza töreni Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde gerçekleştirildi.

Kale Mahallesi tarihî yapılarında yeni müzeler kurulacak

İmzalanan sözleşmelerle projeler kapsamında kurulacak müzelerin Ankara Kale Mahallesi sınırları içerisindeki tarihî ve kültürel değere sahip yapılarda hayata geçirilmesi planlandı. Amaç, Kale Mahallesi’ni Ankara’nın yeni bir kültürel çekim merkezi haline getirmek.

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Duhan Kalkan, programın önemine dikkat çekerek şunları söyledi: "Kurmuş olduğumuz müzeler ve bunlara eklenecek olan yeni müzelerle birlikte Ankara’ya gelen yerli ve yabancı turistleri daha iyi ağırlarız düşüncesindeyim"

Kalkan, ayrıca programın Ankara'nın kültür ve turizmine katkılarına değinerek şu ifadeleri kullandı: "Ankara Kalesi Ankara’nın en fazla ziyaretçi çeken bölgelerinden bir tanesi. Biz de 2024-2028 bölge planında hedeflediğimiz kültür başlığı altında bazı hususlar var. Onlardan bir tanesi de Ankara’nın aynı zamanda kültürel ve tarihi değerlerini ön plana çıkartacak projeleri hayata geçirmek. Bu kapsamda Ankara Kalesi Bölgesi’nde müzecilik faaliyetlerinin geliştirilmesi noktasında bir çareye çıktık. 20 tane başvuru geldi. Aslında başvuru anlamında çok güzel müze fikirleri vardı. Profesyonel bir ekip tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde de özellikle 3 projemizin çok fazla öne çıktığını gördük. Bugün de bu projelerle ilgili imza törenlerini gerçekleştiriyoruz. 2026 yılı Ankara için önemli bir yıl. Hem NATO zirvesinin Ankara’da yapılıyor olması hem Ankara’nın Türk Dünyası Turizm Başkenti olmasından kaynaklı. Aslında sadece Türkiye’nin değil, bölgenin değil, dünyanın gözünün Ankara’da olduğu bir yıl olacak. Bizler de çeşitli vesilelerle Ankara’ya gelen misafirleri özellikle kale bölgesinde daha fazla nasıl tutabiliriz? Ankara’nın hem manevi hem tarihi zenginliklerini nasıl gösterebiliriz? Bunun için yıl boyunca farklı etkinlikleri İl Kültür Turizm Müdürlüğümüzle birlikte yapıyor olacağız. Ankara Kalkınma Ajansı uygulayıcı bir kurum değil, destekleyici bir kurum. Bizim için paydaşlık ilişkileri çok önemli. İl Kültür Turizm Müdürlüğümüz bizim her konudaki önemli paydaşlarımızdan bir tanesi. Başta müdürümüz olmak üzere tüm İl Kültür Turizm Müdürlüğü personeline de teşekkür etmek istiyorum. Hayırlı uğurlu olur inşallah."

Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Erhan Karakaya da projenin hedeflerini şöyle aktardı: "Ankara’ya gelen yurt içi ve yurt dışı turistlerimizin ve Ankara’daki vatandaşlarımızın kale bölgesinde gezebileceği yeni müzeleri kazandırmak maksadıyla Ankara Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle projemizi nihayete erdirdik. Bugün de başvurusu onaylanan müze adaylarımızla huzurunuzda imzalarımızı atmış olacağız. Yıl içerisinde de bu müzelerimizi Ankara’mıza kazandırmayı hedeflemekteyiz. Bu vesileyle başta Ankara Kalkınma Ajansı’na valiliğe ve bakanlığa çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki süreçte turizme açılabilecek yeni mekanları Ankara’mıza kazandırmak hedefimiz. Bu bölge Ankara’nın en değerli bölgelerinden birisi ve memleketimizin başkentin hak ettiği seviyeyi turizmde de elde edeceğini düşünüyoruz"

Törene Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Duhan Kalkan, Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Erhan Karakaya ile destek almaya hak kazanan başvuru sahipleri ve yetkililer katıldı.

