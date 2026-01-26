Merkezefendi'de Karne Şenliği: 24-25 Ocak'ta İki Gün Boyunca Çocuk Neşesi

Merkezefendi Belediyesi'nin 24-25 Ocak'ta düzenlediği iki günlük Karne Şenliği, tiyatro gösterileri, yüz boyama ve etkinliklerle çocuklara unutulmaz anlar yaşattı.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 16:42
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 16:42
Merkezefendi'de Karne Şenliği: 24-25 Ocak'ta İki Gün Boyunca Çocuk Neşesi

Merkezefendi'de Karne Şenliği 24-25 Ocak'ta tamamlandı

Merkezefendi Belediyesi tarafından yarıyıl tatiline giren çocuklar için düzenlenen Karne Şenliği, iki gün boyunca miniklere unutulmaz anlar yaşattı. Etkinlikler 24-25 Ocak tarihlerinde Merkezefendi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi ve aileler de bu sevince ortak oldu.

Renkli program: Tiyatrodan yüz boyamaya

Merkezefendi Belediyesi, kültür ve sanatsal etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor. Şenlik kapsamında Merkezefendi Belediyesi Kent Tiyatrosu sahne aldı ve ‘Mızmız ve Boncuk Macera Peşinde’ ile ‘Piyonlar’ adlı oyunlar çocuklarla buluştu. Gün boyu süren yüz boyama etkinlikleri ve birbirinden eğlenceli aktivitelerle minikler unutamayacakları bir tatil başlangıcı yaşadı.

Başkan Doğan çocukların neşesine ortak oldu

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan da Karne Şenliği'ne katılarak çocukların mutluluğunu paylaştı. Başkan Doğan, miniklerle birlikte boyama yaptı, oyunlara eşlik etti ve etkinlik alanını tek tek gezerek çocuklarla sohbet etti. Yoğun ilgiyle karşılaşan Başkan Doğan, ailelerle de bir araya gelerek hatıra fotoğrafları çektirdi.

Merkezefendi Belediyesi'nin düzenlediği bu etkinlik, çocukların tatil sevincini şenliğe dönüştürerek hem eğitici hem de eğlenceli bir başlangıç sundu.

