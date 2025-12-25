Karatay'da Asırlık Şivlilik Geleneği Bayram Havasında Yaşandı

Yüzyıllardır süregelen Konya'ya özgü Şivlilik geleneği, üç ayların başlangıcı ve Regaib Gecesi dolayısıyla Karatay'da geniş katılımlı etkinliklerle kutlandı. Karatay Belediyesi düzenlediği programlarla çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı.

Etkinlikler ilçe genelinde gerçekleştirildi

Sabahın erken saatlerinden itibaren belediye hizmet binası önü ve Mevlana Meydanı başta olmak üzere ilçenin farklı noktalarında etkinlikler düzenlendi. Mevlana Meydanı'nda kurulan sahnede meddah, jonglör, tahta bacak ve illüzyon gösterileri ile çeşitli yarışmalar yapıldı; kurulan çadırlarda rozet, ayraç, Filistin temalı bileklik, yüz boyama ve sosis balon atölyeleri çocuklarla buluştu.

Ayraç Atölyesi çerçevesinde Sümeyra Turan Alp tarafından kaleme alınan "Bir Şivlilik Bayramı" adlı kitap çocuklara hediye edildi. Ayrıca Ali Ulvi Kurucu Karatay Gençlik Merkezi, Şehit Mustafa Koçoğlu Parkı ve Ulubatlı Hasan Parkı önünde çocuklara Şivlilik ikramları dağıtılarak sevinçlerine ortak olundu.

Şivlilik sevinci hastane ve evlerde de paylaşıldı

Karatay Belediyesi, çeşitli nedenlerle etkinliklere katılamayan çocukları da unutmadı. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Konya Şehir Hastanesi Çocuk Servisi'nde tedavi gören çocukları ve ailelerini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti ve Şivlilik hediyelerini takdim etti.

Karatay Kent Konseyi Gençlik Meclisi gönüllüleri, ilçenin farklı mahallelerinde yaşayan engelli çocukları evlerinde ziyaret ederek Şivlilik ikramları, oyuncaklar ve çeşitli hediyelerden oluşan paketler ulaştırdı. Bunun yanı sıra ceza infaz kurumlarında anneleriyle birlikte kalan çocuklara da Şivlilik paketleri teslim edildi.

Başkan Kılca: Şivlilik, paylaşmanın asırlık sembolüdür

Hasan Kılca asırlardır süren Şivlilik geleneğinin Konya için taşıdığı manevi değere dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Bugün Konya’da gerçekten çok güzel bir gün yaşadık. Üç ayların başlangıcıyla birlikte sokaklarımız çocuklarımızın cıvıl cıvıl neşesiyle doldu, adeta bayram havası oluştu. Şivlilik, yüzyıllardır bu şehrin kültüründe yer alan, nesilden nesile aktarılan çok kıymetli bir gelenektir. Bu gelenek; paylaşmayı, dayanışmayı ve kardeşliği en güzel şekilde anlatıyor. Şivlilik sayesinde çocuklarımız hem kültürümüzü tanıyor hem de bu manevi atmosferi doyasıya yaşıyor. Karatay Belediyesi olarak bizler, bu güzel geleneğin yaşatılmasına ve çocuklarımızın yüzlerinin gülmesini son derece önemsiyoruz. İlçemizin dört bir yanında düzenlediğimiz etkinliklerle yalnızca sokaklarda değil; evlerinde, hastanelerde ve farklı ortamlarda bulunan çocuklarımıza da ulaşmaya gayret ettik. Amacımız, hiçbir çocuğumuzun bu sevinçten mahrum kalmaması. Bugün olduğu gibi bundan sonra da çocuklarımız için çalışmaya, onların mutluluğunu ve geleceğini her şeyin üzerinde tutmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

