Mahşer-i Cümbüş Denizli'de: Doğaçlamanın Öncüleri Tecrübelerini Paylaştı

Mahşer-i Cümbüş üyeleri, Denizli Gençlik Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte doğaçlama tiyatro ve tiyatro sporu deneyimlerini genç oyuncularla paylaştı.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 13:21
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 13:21
Mahşer-i Cümbüş ekibi, Denizli Gençlik Merkezi’nde doğaçlama tiyatro ve tiyatro sporu üzerine tecrübelerini paylaştı.

Modern doğaçlamanın öncüleri

2001 yılında Ankara Üniversitesi DTCF’de kurulan Mahşer-i Cümbüş, Türkiye’de modern doğaçlama tiyatronun öncüsü olarak kabul ediliyor. Ekip, geleneksel Türk tiyatrosundaki doğaçlama geleneğini (meddah, orta oyunu gibi) modern bir forma taşıyarak 25 yılı aşkın süredir sahne alıyor. Mahşer-i Cümbüş, aynı zamanda Türkiye’de tiyatro sporu (doğaçlama tiyatro oyunları ligi) kavramını getiren ilk ekip olma özelliğini taşıyor.

Denizli'de artan ilgi ve atölye

Denizli’de doğaçlama tiyatroya ilgi yüksek. Bu gösteriyi Denizli’ye getirenlerden olan Denizli Gençlik Merkezi Tiyatro eğitmeni Hıdır Öğünç, kentte bu alanda çalışan nadir örneklerden biri.

Mahşer-i Cümbüş, kentteki yerel grup Pi Comedia Tiyatro Grubu yönetmeni Hıdır Öğünç ile bir söyleşi gerçekleştirdi. Genç oyuncular, doğaçlama tekniklerini ustalardan dinleme fırsatı buldu; ekip üyeleri deneyimlerini aktararak doğaçlamanın inceliklerini paylaştı.

"Türk tiyatro tarihine bir tür hediye ettik"

Mahşer-i Cümbüş üyesi Yiğit Arı, ekibin 25 yıllık serüvenini değerlendirirken, "Kendi açımızdan bakarsak; bu 25 yılda bizim için en mükemmel şey şu; Türk tiyatrosunda bir türün doğuşuna, gelişimine ve o türün bugün yaygın türlerden biri olmasına vesile olduk" dedi.

Ekibin bir diğer üyesi Özlem Türay ise doğaçlamanın günümüz interaktif dünyasına uygunluğuna dikkat çekti.

