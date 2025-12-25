Mardin'de Süryaniler Kırklar Kilisesi'nde Noel Ayiniyle Bayramı Karşıladı

Mardin'de Süryaniler Kırklar Kilisesi'nde Noel Ayini Düzenledi

Mardin'de yaşayan Süryani Hristiyanlar, Hristiyan alemi için büyük öneme sahip olan Noel (Doğuş Bayramı)ı Kırklar Kilisesi'nde düzenlenen ayinle karşıladı. Ayine cemaatin yanı sıra protokol temsilcileri de katıldı.

Ayin: İlahiler, dualar ve temsili canlandırma

Ayini Mardin ve Diyarbakır Süryani Metropoliti Saliba Özmen ile Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz birlikte yönetti. Ayinde kız ve erkek koroları Süryanice ve Türkçe ilahiler seslendirdi; Metropolit Özmen ve Başpapaz Akyüz erkek ilahi grubuyla birlikte ilahi ve duaları okudu.

Ayin sırasında, Hazreti İsa'nın doğduğu mağarada bulunması ve soğuktan korunmasının temsili canlandırılması için ateş yakıldı; mum yakılarak dilek tutuldu. Kadın ve erkek koroların ilahileriyle devam eden programda Süryanice ve Türkçe dualar edildi.

Vali Akkoyun'dan kutlama ziyareti ve mesajı

Noel ayininin ardından Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Doğuş Bayramı dolayısıyla Kırklar Kilisesi'ni ziyaret ederek Süryani vatandaşların bayramını tebrik etti. Vali Akkoyun'u kilise girişinde Mardin-Diyarbakır Süryani Metropoliti Saliba Özmen ve Süryani vatandaşlar karşıladı.

Tuncay Akkoyun ziyarette şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu, belli bir inanca sahip insanlara ve etnik yapıya yönelik değil. Orada bulunan herkese yapıldı. Cami bombalandığı gibi kilise de bombalandı. Hiçbir şekilde ayrım yapılmadan insanlık öldürüldü. Yani açlığın ve salgın hastalıkların silah olarak kullanıldığı bir dönemi maalesef hepimiz gördük, yaşadık. Rabbim önümüzdeki dönemi bu acıların, bu sıkıntıların, ıstırapların son bulması için vesile kılsın inşallah. 2026 yılına giriyoruz. 2026 yılında ümit ediyoruz ve dua ediyoruz ki dünyanın bütün coğrafyasında barış, huzur ve kardeşlik egemen olsun".

Akkoyun ayrıca Mardin'in farklı inanç ve etnik kökenlerden insanların barış ve kardeşlik içinde yaşadığı bir şehir olduğuna vurgu yaptı ve birlik mesajı verdi. Ramazan iftarlarında farklı inançlardan kardeşlerle bir araya gelmeye devam edeceklerini belirtti.

Metropolit Özmen'in mesajı ve kapanış

Mardin-Diyarbakır Süryani Metropoliti Saliba Özmen de Hristiyan aleminin Doğuş Bayramı'nı kutlayarak, "Hristiyan aleminde İsa Mesih’in Doğuş Bayramını kutluyoruz. Tabii bu bayramlar ruhani mevsimlerdir. Bayramlar, bizim manevi yanlarımızı güçlendirme adına önemli münasebetler, önemli fırsatlardır. Biz de bu fırsatları iyi ve güzel insanlar olarak dile getiririz. Bunları yaşarız, yaşatırız ve birbirimizden feyz alarak manevi değerlerimizi paylaşır, ortak paydada buluşarak bunları yerine getiririz" ifadelerini kullandı.

Ayin sonunda kilise bahçesinde bir araya gelen Süryaniler birbirlerinin bayramını kutladı.

Programa katılanlar

Programa Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan ve İl Müftüsü Enver Türkmen katıldı.

