Kocaeli Şehir Tiyatroları'nın 'Üç Jokerli Konken'i Almanya'da Coşkuyla Karşılandı

Kocaeli Şehir Tiyatroları'nın 'Üç Jokerli Konken' oyunu, 10. Türk-Alman Tiyatro Festivali'nde Almanya izleyicilerinden büyük beğeni ve uzun süreli alkış aldı.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 10:08
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 10:08
Kocaeli Şehir Tiyatroları'nın 'Üç Jokerli Konken'i Almanya'da Coşkuyla Karşılandı

Kocaeli Şehir Tiyatroları, 10. Türk-Alman Tiyatro Festivali'nde ilgi odağı oldu

Kocaeli Şehir Tiyatroları, Almanya'da düzenlenen 10. Türk-Alman Tiyatro Festivali kapsamında sahnelediği Üç Jokerli Konken ile büyük beğeni topladı. Tek perde olarak oynanan komedi, festival programının öne çıkan yapımlarından biri oldu ve izleyiciler oyunu dakikalarca ayakta alkışladı.

Oyun ve sahne performansı

Üç Jokerli Konken, üç yakın arkadaşın yıllardır süren konken buluşmalarının beklenmedik sırlar, kırılmalar ve komik çatışmalarla dolu yüzleşmeye dönüşmesini konu alıyor. Hem güldüren hem de düşündüren yapısıyla oyun, güçlü oyunculuk ve sahne üzerindeki samimi atmosferiyle öne çıktı.

Seyirci tepkisi ve festival değerlendirmesi

Festival salonunu dolduran tiyatroseverler, oyun sonunda yapılan söyleşide karakterlerin içtenlikli performansları, oyunun ritmi ve sahneleme dili hakkında övgü dolu yorumlarda bulundu. Festival yetkilileri, Kocaeli Şehir Tiyatroları'nı Türk tiyatrosunun Almanya'da güçlü temsilcisi olmaya devam etmesinden dolayı tebrik etti.

Uluslararası temsil ve kültür vizyonu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Şehir Tiyatroları, uluslararası festivallerde yer almaya devam ederek hem Türkiye'yi hem de kentin kültür sanat vizyonunu gururla temsil etmeyi sürdürüyor.

KOCAELİ ŞEHİR TİYATROLARI, ALMANYA'DA DÜZENLENEN 10. TÜRK-ALMAN TİYATRO FESTİVALİ'NE BU YIL SEVİLEN OYUNU "ÜÇ JOKERLİ KONKEN" İLE DAMGASINI VURDU.

