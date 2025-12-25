Kemaliye'nin Asırlık Gazenne Kumaşı Dünya Pazarına Açılıyor

Kemaliye’nin coğrafi işaretli Gazenne kumaşı, Kaymakamlık koordinasyonunda başlatılan yeni bir proje ile modern tasarımlarla buluşturularak ulusal ve uluslararası pazara taşınmaya hazırlanıyor. Projenin amaçları arasında markalaşma ve kadın istihdamının artırılması bulunuyor.

Kültürel miras modern tasarımla buluşuyor

Erzincan’ın tarihi dokusuyla bilinen Kemaliye (Eğin) yöresinde yüzyıllardır el tezgâhlarında örülen Gazenne kumaşı, coğrafi işaret tesciliyle korunuyor. Kemaliye Nimet Talu Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Kübra Akay tarafından sunulan proje; geleneksel üretimi modern tasarım ve üretim süreçleriyle birleştirip geniş pazarlara sunmayı hedefliyor.

Projenin stratejileri

"Gazenne Kumaşının Geliştirilmesi ve Markalaşması Projesi" için belirlenen temel stratejiler şöyle sıralandı:

Sürdürülebilir Gelir: Kadın emeğinin istihdama dönüştürülerek yerel ekonominin güçlendirilmesi.

Markalaşma: Katma değerli ürünlerle Gazenne kumaşının bir dünya markası haline getirilmesi.

Tanıtım: Geleneksel kumaşın modern moda ve ev tekstili dünyasına entegre edilmesi.

Kaymakam Arıkan: "Ekonomik Değere Dönüştüreceğiz"

Toplantıya Kemaliye Kadınlar Derneği Başkanı Nurcan Özçelik, dernek yöneticileri ve akademisyenler katıldı. Kaymakam Emirhan Arıkan, kültürel mirasın yalnızca korunmasının yeterli olmadığını, bunun gelecek kuşaklara aktarılabilmesi için ekonomik bir değere dönüşmesi gerektiğini vurguladı. Arıkan, "Kaymakamlık olarak bu projenin en büyük destekçisiyiz" dedi.

Gazenne kumaşından ilk ürün takdim edildi

Programın sonunda, Kemaliye Kadınlar Derneği tarafından tamamen (%100) Gazenne kumaşından el emeğiyle dikilen özel bir gömlek Kaymakam Emirhan Arıkan'a takdim edildi.

KEMALİYE KAYMAKAMI EMİRHAN ARIKAN BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN TOPLANTIDA, "GAZENNE KUMAŞININ GELİŞTİRİLMESİ VE MARKALAŞMASI PROJESİ"NİN YOL HARİTASI BELİRLENDİ