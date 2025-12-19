Türk Telekom Prime Kahve Konserleri AKM'de Müzikseverlerle Buluşuyor

Türk Telekom'un markası Türk Telekom Prime, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlediği Türk Telekom Prime Kahve Konserleri ile sanatseverleri buluşturmaya devam ediyor. Konserler, kasım ayında başlayan yeni sezonda büyük beğeni toplayan Sonbaharda Vals, Atam’a Şarkılar, Klasikten Romantiğe Aryalar ve Düetler, Balabania, Sagalassos Antik Mirasın Melodisi ve Anlatımlı Korno & Piyano Dinletisi başlıklı performansları müzikseverlerle buluşturdu.

Yeni sezon: Flüt ve Arp ile büyülü bir yolculuk

Klasik müzik tutkunlarını farklı tema ve repertuvarlarla buluşturan Türk Telekom Prime Kahve Konserleri serisi, yeni sezona Flüt ve Arp ile Müzikte Anlatımlı Büyülü Bir Yolculuk konseriyle devam edecek. Sezon boyunca gerçekleştirilecek solo resitaller ve müzik toplulukları konserleriyle dinleyiciler, AKM Türk Telekom Opera Salonu Alt Fuaye Alanı’nda klasik müzikle güne başlayacak.

Konserler 31 Mayıs'a kadar devam edecek

Konserler, 31 Mayıs 2026 tarihine kadar her hafta farklı temalar ve sanatçılarla müzikseverleri buluşturmaya devam edecek. Türk Telekom, ana destekçisi olduğu Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) sanatseverlere kış aylarının atmosferi eşliğinde seçkin eserler sunuyor.

Türk Telekom Prime Kahve Konserleri takvimi

20 Aralık - Flüt ve Arp ile Müzikte Anlatımlı Büyülü Bir Yolculuk

27 Aralık - Dörtlüde Rus Yankıları

10 Ocak - "Way Out" Albüm Lansman Konseri

17 Ocak - Cenk Erdoğan ’’Solo’’

24 Ocak - "Müziğin Sonsuz Çizgisi" Doğu Müziğinin Batı Müziği Üzerindeki Ses Haritası

31 Ocak - Keman Piyano Resitali

