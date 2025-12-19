DOLAR
42,81 -0,19%
EURO
50,17 0,07%
ALTIN
5.954,72 0,06%
BITCOIN
3.770.187,86 -3,85%

Türk Telekom Prime Kahve Konserleri AKM'de Müzikseverlerle Buluşuyor

Türk Telekom Prime, AKM'de düzenlediği Kahve Konserleriyle klasik müzikseverleri buluşturuyor; program 31 Mayıs 2026'ya kadar haftalık temalarla devam ediyor.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 11:26
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 11:26
Türk Telekom Prime Kahve Konserleri AKM'de Müzikseverlerle Buluşuyor

Türk Telekom Prime Kahve Konserleri AKM'de Müzikseverlerle Buluşuyor

Türk Telekom'un markası Türk Telekom Prime, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlediği Türk Telekom Prime Kahve Konserleri ile sanatseverleri buluşturmaya devam ediyor. Konserler, kasım ayında başlayan yeni sezonda büyük beğeni toplayan Sonbaharda Vals, Atam’a Şarkılar, Klasikten Romantiğe Aryalar ve Düetler, Balabania, Sagalassos Antik Mirasın Melodisi ve Anlatımlı Korno & Piyano Dinletisi başlıklı performansları müzikseverlerle buluşturdu.

Yeni sezon: Flüt ve Arp ile büyülü bir yolculuk

Klasik müzik tutkunlarını farklı tema ve repertuvarlarla buluşturan Türk Telekom Prime Kahve Konserleri serisi, yeni sezona Flüt ve Arp ile Müzikte Anlatımlı Büyülü Bir Yolculuk konseriyle devam edecek. Sezon boyunca gerçekleştirilecek solo resitaller ve müzik toplulukları konserleriyle dinleyiciler, AKM Türk Telekom Opera Salonu Alt Fuaye Alanı’nda klasik müzikle güne başlayacak.

Konserler 31 Mayıs'a kadar devam edecek

Konserler, 31 Mayıs 2026 tarihine kadar her hafta farklı temalar ve sanatçılarla müzikseverleri buluşturmaya devam edecek. Türk Telekom, ana destekçisi olduğu Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) sanatseverlere kış aylarının atmosferi eşliğinde seçkin eserler sunuyor.

Türk Telekom Prime Kahve Konserleri takvimi

20 Aralık - Flüt ve Arp ile Müzikte Anlatımlı Büyülü Bir Yolculuk

27 Aralık - Dörtlüde Rus Yankıları

10 Ocak - "Way Out" Albüm Lansman Konseri

17 Ocak - Cenk Erdoğan ’’Solo’’

24 Ocak - "Müziğin Sonsuz Çizgisi" Doğu Müziğinin Batı Müziği Üzerindeki Ses Haritası

31 Ocak - Keman Piyano Resitali

TÜRK TELEKOM’UN MARKASI TÜRK TELEKOM PRİME, ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ’NDE (AKM) CUMARTESİ...

TÜRK TELEKOM’UN MARKASI TÜRK TELEKOM PRİME, ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ’NDE (AKM) CUMARTESİ SABAHLARININ KLASİĞİ KAHVE KONSERLERİ İLE SANATSEVERLERİ BULUŞTURMAYA DEVAM EDİYOR.

TÜRK TELEKOM’UN MARKASI TÜRK TELEKOM PRİME, ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ’NDE (AKM) CUMARTESİ...

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aslanapa Adaköy İlkokulu'nda Yerli Malı Haftası Coşkusu
2
Kepez'te Yeni Yıl Çarşısı Dokumapark'ta: 20-28 Aralık Etkinlikleri
3
Türk Telekom Prime Kahve Konserleri AKM'de Müzikseverlerle Buluşuyor
4
Kütahya'da Yerli Malı Haftası Sergisi: Yılmaz'dan Yerli Üretim ve Tasarruf Vurgusu
5
Vezirköprü Öğürlü İlkokulu'nda Gözleme Etkinliği ile Yerli Malı Haftası Kutlandı
6
Yozgat Belediyesi Mehmet Ağa Konağı’nda Kadınlara Pastacılık ve Yapay Çiçek Kursu
7
Şap Karantinası Deve Güreşlerini Vurdu: Akın Pazarlıoğlu'ndan Yasak Gözden Geçirilsin

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

RTÜK'ten 'Jasmine'e En Üst Sınırdan Ceza ve Katalogdan Silme Kararı

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül