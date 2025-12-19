Kütahya'da Yerli Malı Haftası Sergisi: Yılmaz'dan Yerli Üretim ve Tasarruf Vurgusu

Kütahya'da düzenlenen Yerli Malı Haftası sergisini ziyaret eden İl Millî Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, yerli üretimin desteklenmesi ve tasarruf bilincinin küçük yaştan itibaren kazandırılmasının önemine dikkat çekti.

Sergi organizasyonu

Sergi, Milli Eğitim Bakanlığının yerli üretim, tasarruf bilinci ve milli ekonomi farkındalığını artırmaya yönelik çalışmaları çerçevesinde; organize sanayi bölgesindeki firmaların destekleriyle TOBB Kütahya OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlandı.

Ziyaret ve inceleme

Yılmaz, Mesleki ve Teknik Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Ali Sezer ile birlikte sergiyi gezerek, sergide yer alan çalışmaları inceledi ve okul idarecileri, öğretmenler ve öğrencilerden bilgi aldı.

Yılmaz'ın değerlendirmesi

Yılmaz açıklamalarında, "Yerli üretimin desteklenmesi ve tasarruf bilincinin kazandırılması önemli" sözünü vurgulayarak, yerli üretimin desteklenmesinin ülke ekonomisi açısından büyük önem taşıdığını ve tasarruf bilincinin eğitim yoluyla öğrencilere kazandırılmasının gerekliliğini belirtti.

Yılmaz, serginin hazırlanmasında emeği geçen okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler ile destek sunan organize sanayi bölgesi firmalarına teşekkür ederek başarılar diledi.

