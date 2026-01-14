Müteahhit Mehmet Kaya'dan Miraç Kandili Mesajı

Gaziantep’in Araban ilçesinde inşaat sektöründe faaliyet gösteren müteahhit Mehmet Kaya, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kaya'nın Açıklaması

Arabanlı müteahhit Mehmet Kaya yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

‘’Miraç, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in (SAV) Mekke’deki Mescid-i Haram’dan Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya yaptığı mukaddes yolculuk İsra’nın ardından göğe yükseldiği, Yüce Allah’ın sonsuz kudretini müşahede ettiği ve ümmetine rahmet kapılarının aralandığı müstesna bir gecedir. Bu anlamda Miraç, aynı zamanda İslam’ın ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa’nın ve Kudüs’ün manevi değerini bir kez daha hatırlamamıza vesile olmaktadır. Miraç Kandili, manevi değerlerimizi hatırlama, kırgınlıkları giderme ve hoşgörüyü yayma açısından da eşsiz bir fırsattır. Bu kutlu gecede, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek, gönül bağlarımızı güçlendirmek ve insanlığa daha güzel bir gelecek inşa etmek için dualarımızı semaya yükseltiyoruz. Bu kıymetli gecenin işgal altındaki ilk kıblemiz Mescid-i Aksa’nın kurtuluşuna vesile olmasını ve bütün İslam alemi için barış, huzur, kardeşlik ve hayırlar getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyor, başta Arabanlı hemşehrilerim olmak üzere bütün bölge halkının Miraç Kandili’ni tebrik ediyorum’’ ifadelerine yer verdi.

