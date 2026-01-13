Koray Ergun Son Yolculuğuna Uğurlandı: Ankara'da Cenaze Töreni

Tiyatro ve sinema oyuncusu Koray Ergun, 12 Ocak'ta 68 yaşında vefat etti; Ankara'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 16:54
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 16:58
Koray Ergun Son Yolculuğuna Uğurlandı: Ankara'da Cenaze Töreni

Koray Ergun Son Yolculuğuna Uğurlandı

Ankara'da düzenlenen cenaze töreniyle veda

Tiyatro oyuncusu Orhan Koray Ergun, 68 yaşında Ankara'da hayatını kaybetti. Ergun için Yenimahalle'deki Karşıyaka Mezarlığı'nda yer alan Ahmet Efendi Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Beynindeki tümör nedeniyle son yıllarda sağlık sorunları yaşayan Ergun, geçen yıl başarılı bir mikro cerrahi operasyon geçirmiş olsa da sağlık mücadelesini kaybederek 12 Ocak tarihinde hayata gözlerini yumdu. Cenazeye ünlü oyuncunun ailesi ve yakınları katıldı; namazın ardından naaşı gözyaşları içinde toprağa verildi.

Koray Ergun, tiyatro sahnesinin yanı sıra birçok sinema filmi ve televizyon dizisinde de rol aldı. Televizyonda Teşkilat, Behzat Ç. ve Unutma Beni gibi dizilerde yer alan oyuncu, sinema kariyerinde ise Ayla, Anadolu Leoparı ve Gölge Oyuncuları gibi yapımlarda rol aldı.

