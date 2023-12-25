Kızıl Goncalar dizisine darbe üstüne darbe

Kızıl Goncalar dizisiyle ilgili peş peşe kararlar verilmeye başlandı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KIZIL GONCALAR DİZİSİYLE İLGİLİ YENİ KARAR

FOX TV ekranlarında ilk bölümüyle seyirci karşısına çıkan Kızıl Goncalar dizisiyle ilgili sosyal medya üzerinden birçok tepki gösterilmeye başlanmıştı. Dizide tarikatlarla ilgili konuları işlendi ve RTÜK yapılan şikayetler sonrasında inceleme başlattı. İddialara göre 8 ve 21 Eylül tarihlerinde Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bağlı olan İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü'nden 2 mekan için Gold Film izin aldı.





İnceleme sonrasında alınmış olan izinler iptal edildi. Yapım şirketine verilen iptal kararında RTÜK'ün inceleme başlatılması gerekçe olarak gösterildi. Dizi çekimlerinde kullanılması için izin istenen Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı'nın olduğu Bayrampaşa Medresesi ve İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Mezunları ve Mensupları Vakfı binasında gerçekleşmesi planlanan çekimler iptal edildi. Yapım şirketi yeni mekan arayışlarına başladı.