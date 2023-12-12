Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümü reytingleri sallayacak

Show TV'nin büyük bir hayran kitlesine sahip ve reytinglerde üst sıralarda yer alan dizisi Kızılcık Şerbeti, yeni bölüm fragmanıyla seyircileri adeta büyüledi. Her Cuma ekranlara gelen ve 43. bölümüyle karşımıza çıkacak olan dizi, Settar Tanrıöğen, Sibel Taşçıoğlu, Evrim Alasya gibi deneyimli oyuncularıyla dikkat çekiyor.





En son yayımlanan fragmanda, izleyicilerin merakla beklediği sahnelerle dolu anlar dizi tutkunlarını şaşırttı. Abdullah Bey'in ailesine karşı yaptığı şok açıklama dizinin sosyal medyada geniş bir yankı uyandırmasına neden oldu. Karakterin boşanma kararı izleyiciler arasında büyük bir merak ve heyecanla karşılanırken, fragmanın hemen ardından binlerce kişi tarafından paylaşılıp gündem oldu.





Buna ek olarak, fragmanda Ömer'in ani bir ameliyat geçirmesi ve mucizevi bir şekilde kurtulması izleyiciler üzerinde derin bir etki bıraktı. Bu beklenmedik gelişmeler, dizinin hayranlarında duygusal bir karmaşaya yol açtı. Fragmanın sosyal medyada gündem olmasıyla birlikte, izleyicilerden gelen yorumlarda yoğun duygusal ifadeler dikkat çekiyor. "Kalbim kaldıramıyor", "Lütfen Ömer ölmesin", "Apo, sen ne yapıyorsun Apo", "İşte beklenen kriz" gibi yorumlar, diziseverlerin gelecek bölüm için büyük bir merak içinde olduklarını gösteriyor.



