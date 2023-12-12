Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümü reytingleri sallayacak

Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanıyla adeta gündeme bomba gibi düştü. Büyük bir izleyici kitlesine sahip olan dizi, bu hafta cuma günü 43. bölümü ile ekrana gelecek.

Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümü reytingleri sallayacak
Yayın Tarihi:

Show TV'nin büyük bir hayran kitlesine sahip ve reytinglerde üst sıralarda yer alan dizisi Kızılcık Şerbeti, yeni bölüm fragmanıyla seyircileri adeta büyüledi. Her Cuma ekranlara gelen ve 43. bölümüyle karşımıza çıkacak olan dizi, Settar Tanrıöğen, Sibel Taşçıoğlu, Evrim Alasya gibi deneyimli oyuncularıyla dikkat çekiyor.

kızılcık şerbeti

En son yayımlanan fragmanda, izleyicilerin merakla beklediği sahnelerle dolu anlar dizi tutkunlarını şaşırttı. Abdullah Bey'in ailesine karşı yaptığı şok açıklama dizinin sosyal medyada geniş bir yankı uyandırmasına neden oldu. Karakterin boşanma kararı izleyiciler arasında büyük bir merak ve heyecanla karşılanırken, fragmanın hemen ardından binlerce kişi tarafından paylaşılıp gündem oldu.

kızılcık şerbeti

Buna ek olarak, fragmanda Ömer'in ani bir ameliyat geçirmesi ve mucizevi bir şekilde kurtulması izleyiciler üzerinde derin bir etki bıraktı. Bu beklenmedik gelişmeler, dizinin hayranlarında duygusal bir karmaşaya yol açtı. Fragmanın sosyal medyada gündem olmasıyla birlikte, izleyicilerden gelen yorumlarda yoğun duygusal ifadeler dikkat çekiyor. "Kalbim kaldıramıyor", "Lütfen Ömer ölmesin", "Apo, sen ne yapıyorsun Apo", "İşte beklenen kriz" gibi yorumlar, diziseverlerin gelecek bölüm için büyük bir merak içinde olduklarını gösteriyor.

kızılcık şerbeti

Öne Çıkanlar
Buz gibi soğukta içinizi ısıtan lezzet! Eski Yunanlıların özel tarifi Buz gibi soğukta içinizi ısıtan lezzet! Eski Yunanlıların özel tarifi
Dağılmayan köftenin sırrı burada! Top top bırakan tüyo Dağılmayan köftenin sırrı burada! Top top bırakan tüyo
Ceviz ağacı hakkındaki efsane çözüldü! Meğer altında oturunca... Ceviz ağacı hakkındaki efsane çözüldü! Meğer altında oturunca...
Çok Okunanlar
Survivor All Star'ın yeni kadrosu belli oldu Survivor All Star'ın yeni kadrosu belli oldu Altın Kafes dizisi nerede çekiliyor? İşte dizinin çekim yerleri ve mekanları! Altın Kafes dizisi nerede çekiliyor? İşte dizinin çekim yerleri ve mekanları! Altın Kafes dizisi uyarlama mı, hangi kitaptan uyarlandı?: Altın Kafes hangi ülkenin dizisi? Orjinal adı ne? Altın Kafes dizisi uyarlama mı, hangi kitaptan uyarlandı?: Altın Kafes hangi ülkenin dizisi? Orjinal adı ne? Altın Kafes dizisi ne zaman başlıyor?: Konusu ve oyuncuları kimler? Altın Kafes oyuncu kadrosu kim kimdir? Altın Kafes dizisi ne zaman başlıyor?: Konusu ve oyuncuları kimler? Altın Kafes oyuncu kadrosu kim kimdir? FOX TV o dizinin fişini çekiyor! Güçlü kadro reytinglere yenildi: İzleyiciler faturayı o oyuncuya kesti! FOX TV o dizinin fişini çekiyor! Güçlü kadro reytinglere yenildi: İzleyiciler faturayı o oyuncuya kesti!