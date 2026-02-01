Konya'da Türbe Arkası Kentsel Yenileme: Aziziye'de İkinci Etap Başladı

Konya'da Türbe Arkası Kentsel Yenileme projesinde ikinci etap

Konya'da, Türkiye'nin en büyük ihya projeleri arasında yer alan Türbe Arkası Kentsel Yenileme Projesi kapsamında Aziziye Mahallesi'nde bulunan 6 adet tescilli yapının rekonstrüksiyon çalışmaları başladı. Proje, Karatay İlçe Belediyesi öncülüğünde, tarihi ve kültürel mirası korunarak geleceğe taşımayı hedefliyor.

Projenin kapsamı ve iş birliği

Çalışmalar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde yürütülüyor. Projede birinci etapta yapım çalışmaları süren Karatay Arastası, ikinci etapta Aziziye Mahallesi'ndeki 6 tescilli yapının rekonstrüksiyonu; üçüncü etapta ise Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilecek Mevlevihane yer alıyor.

Mimari yaklaşım ve uygulama detayları

Karatay Belediyesi, söz konusu 6 yapıyı aslına uygun şekilde yeniden inşa

Projede kullanılacak geleneksel mimari unsurlar arasında zemin katlarda Sille taşı, üst katlarda ahşap karkas ve kerpiç yapı sistemi, alaturka kiremitli çatılar, ahşap tablalı kapılar, orta sofalı plan şeması, hidrolik kireçli horasan sıva, moloz taş duvarlar ve andezit döşemeli avlular bulunuyor. İkişerli yerleşim düzeniyle planlanan yapılarda mahremiyet ve komşuluk ilişkileri ön planda tutulacak.

Süreç, hedef ve yerel değerlendirme

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, başlatılan rekonstrüksiyon çalışmalarının geçmişle gelecek arasında güçlü bir bağ kurduğunu belirtti. Kılca, her hizmetin geleceğe bırakılan kıymetli bir eser olduğunu vurgulayarak projenin Karatay'ın tarihi hafızasını, geleneksel yaşam kültürünü ve mimari mirasını yeniden canlandıracağını ifade etti.

Kılca, 2021 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yenileme alanı ilan edilen bölgede yürütülen kamulaştırma sürecinin başarıyla tamamlandığını hatırlattı. Projenin toplam 100 bin metrekarelik alanda üç etap halinde sürdürüldüğünü ve çalışmaların kararlılıkla devam ettiğini söyledi.

Tamamlandığında, bu yapıların Karatay Arastası'nın kültür ve turizm aksına önemli katkı sunacağı; mahalle sakinleri için nitelikli bir yaşam alanı, şehre gelen ziyaretçiler içinse Konya'nın ruhunu yansıtan özel bir durak olacağı vurgulandı. Başkan Kılca, projenin Karatay ve Konya için hayırlı olmasını temenni etti.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK İHYA PROJELERİ ARASINDA YER ALAN "TÜRBE ARKASI KENTSEL YENİLEME PROJESİ"NİN İKİNCİ ETABI KAPSAMINDA, AZİZİYE MAHALLESİ’NDE BULUNAN 6 ADET TESCİLLİ YAPININ REKONSTRÜKSİYON ÇALIŞMALARI BAŞLADI.