Honaz'da Sömestr Coşkusu: Rota Band Konseriyle Müzik ve Eğlence

Honaz Belediyesi'nin sömestr şenliğinde Rota Band sahne aldı; çocuklar ve aileler Honaz Kapalı Pazar Yeri'nde müzik dolu bir akşam yaşadı.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 10:56
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 11:08
Honaz'da sömestr eğlencesi müzikle renklendi

Rota Band konseri çocuklara ve ailelere unutulmaz anlar yaşattı

Honaz Belediyesi tarafından sömestr tatiline özel düzenlenen şenlik, Honaz Kapalı Pazar Yeri'nde gerçekleştirildi. Sahneye çıkan Rota Band grubu, enerjik performansıyla çocuklar ve ailelere eğlence dolu bir akşam sundu.

Etkinlik, yoğun katılımla gerçekleşti. ROTA BAND’ın hareketli şarkıları ve sahne şovları özellikle çocuklardan büyük ilgi gördü; aileler de keyifle izledi. Konser, sömestr tatilinin coşkusunu birlikteliğe dönüştürdü.

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, etkinlikte yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Çocukların mutluluğu hepimize hem umut veriyor hem de ayrı bir gurur veriyor. Onların yüzlerindeki her bir gülücük hesapsız, art niyet taşımayan temiz duyguların ifadesi. Bu nedenle çocuklarımızın gülmesinden büyük mutluluk duyuyoruz. Aileler de çocuklar mutlu olduğunda mutlu oluyor; böylece ikinci döneme daha dinlenmiş ve huzurlu giriyorlar"

Başkan Kepenek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Umarım çocuklarımızı bu tarz etkinliklerle daha çok buluşturarak, akademik hayatta daha başarılı olacakları bir ortam geliştirebiliriz. Sosyal yaşamları güçlü olan çocukların akademik hayatları da güçlü oluyor. Katılım sabahtan beri gerçekten muhteşemdi; neredeyse ilçemizdeki çocukların tamamı buradaydı. Hava şu saatlerde biraz daha serinledi ama gündüz saatlerinde adeta iğne atsan yere düşmezdi. Gelen tüm çocuklara ve ailelerine teşekkür ediyorum"

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

