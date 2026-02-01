Maneviyat ve Bilim Aynı Kürsüde: Gölcük'te "Kur’an-ı Kerim ile Dünya ve Ahiret Mutluluğunu Yaşamak" Paneli

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde, Sevgi Mutluluğun Anahtarıdır Federasyonu tarafından düzenlenen "Mübarek Üç Aylara Özel: Kur’an-ı Kerim ile Dünya ve Ahiret Mutluluğunu Yaşamak" adlı panel, vatandaşların yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi. Program, Gölcük Belediyesi Kongre Sarayında Kur’an-ı Kerim tilaveti ve ilahi dinletisiyle başladı.

Panelin Akışı ve Katılımcılar

Panelede konuşmacı olarak İstanbul Medeniyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Kaya ile Fizik Yüksek Mühendisi, Mutasavvıf ve Yazar Dr. Abdulcabbar Boran yer aldı. Konuşmaların ardından katılımcılarla soru-cevap bölümü gerçekleştirildi ve program sema töreniyle sona erdi.

Doç. Dr. Murat Kaya: Kur’an’ın Dönüştürücü Gücü

Doç. Dr. Murat Kaya, tefsir ilmi perspektifinden Kur’an-ı Kerim’in insan hayatını dönüştüren rolüne dikkat çekti. Kaya, Kur’an-ı Kerim’i hayatın rehberi olarak tanımlayarak, gerçek huzurun zenginlik ve şöhret gibi dünyevi unsurlarda değil, Kur’an’ı yaşamakta olduğunu vurguladı. Konuşmasında şu ifadeye yer verdi: "Cennet dediğimizde basit bir piknik alanı değil; cennet demek sonsuz bir hayattır". Kaya ayrıca farzları yerine getirmenin ve haramlardan kaçınmanın Cenab-ı Hakk’ın rızasına ve ahiret saadetine götüreceğini belirtti.

Dr. Abdulcabbar Boran: Bilim ve Tasavvufun Kesiştiği Nokta

Dr. Abdulcabbar Boran ise bilimsel bakış açısıyla tasavvufi derinliği birleştiren sunumunda, mutluluğun nihai hedef olduğuna dikkat çekti. Boran, Kur’an-ı Kerim’in hem dünya hem de ahiret saadeti için bir yol gösterici olduğunu belirterek, "Bir dilek sahibi olduğu zaman dünya saadetinin yüzde 51’i, ahiret saadetinde ise 3 cenneti Allah bedava insanlara veriyor" sözleriyle mesajını özetledi.

Boran, Kur’an-ı Kerim’in günümüzde unutulmaya yüz tuttuğunu ve "Kur’an-ı Kerim mezarda okunan bir kitap haline gelmiş" şeklindeki tespitiyle uyarıda bulundu. Kur’an’ın önce öğrenilip sonra yaşanması gerektiğini; tasavvufî bir mürşide tabiiyet ve uygulamayla Kur’anî hayatın mümkün olacağını savundu. Konuşmasında, insanlığın doğru yolu öğrendiğinde dünyanın herkes için cennete dönüşeceği görüşünü paylaştı ve insanlığın mutluluğu arayışında Kur’an-ı Kerim’in adres olduğunu vurguladı.

Genel Değerlendirme

Panelde öne çıkan ortak vurgu, Kur’an-ı Kerim rehberliğinde hem bireysel hem de toplumsal düzeyde huzur ve mutluluğa ulaşılabileceği yönündeydi. Akademisyenlerin bilimsel ve tasavvufi yaklaşımları bir araya getirmesi, katılımcılarda derin bir etki bıraktı ve mübarek üç aylara özel bu programın amaçlarını pekiştirdi.

Maneviyat ve bilim aynı kürsüde buluştu