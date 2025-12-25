Kozan Halk Korosu İlk Konserini Verdi

Adana’nın Kozan ilçesinde oluşturulan halk korosu, Kozan Belediyesi Ebulfez Elçibey Kültür ve Sanat Merkezi bünyesinde bir araya gelen sanatseverlerden kuruldu ve ilk konserini gerçekleştirdi.

Ömürlük şarkılar konserinde nostalji rüzgarı esti; yerel halktan oluşan koro izleyicilerden tam not aldı.

Kozan Belediye sinemasında düzenlenen konserde Türk sanat müziği, Türk halk müziği ve 90’lı yılların pop müzikleri sahnede seslendirildi. Korunun sunduğu eserler izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.

Belediye Başkanı Mustafa Atlı'nın Açıklaması

Mustafa Atlı: Kozan tarihimizde Dadaloğlu, Karacaoğlan’ın izinde ilerleyen Adana’da sanatın kültürün izlerini geleceğe taşıyan bir öncü ilçe olsun istiyoruz. ilçede ilimle bilimle gençlerimizi Nihat Atlı Eğitim Tesisleri’nde geleceğe hazırlarken, kültür sanat merkezinde bale, resim, gitar, saz ve ritim, değerler eğitimi kursu ile gençlerimizin önünü açıyoruz. Koza sokaklarında sadece tarih, siyaset değil sanat konuşulsun istiyoruz. Merkezimin oluşturduğu halk korosu ile unutulmaz bir konser izledik. emeği geçenleri kutluyoruz

Başkan Yardımcısı Alev Ataş'ın Değerlendirmesi

Kozan Belediye Başkan Yardımcısı Alev Ataş da, sanat merkezinde 645 kursiyere eğitim verildiğini kaydetti. Ataş, ayrıca sanat, eğitim ve kültür alanında ön plana çıktığı bir Kozan inşa etmek için çalışmaların hızla sürdüğünü sözlerine ekledi.

