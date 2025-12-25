Youth4SmartCities: Gençler Akıllı Şehir Karar Masasına Hazırlanıyor

Samsun'da düzenlenen başlangıç toplantısıyla, Youth4SmartCities - Akıllı Şehirlerde Gençleri Güçlendirmek başlıklı Erasmus+ projesinin yol haritası kamuoyuna sunuldu. Toplantı Hazinedarzade Süleyman Paşa Medresesinde gerçekleştirildi ve fotoğraflarla kayıt altına alındı.

Toplantıda neler ele alındı?

Toplantıda, projenin 24 ay süresince izleyeceği strateji ve faaliyet takvimi tartışıldı. Samsun Büyükşehir Belediyesi koordinatörlüğünde yürütülecek çalışma kapsamında, gençlerin dijitalleşme alanındaki yetkinliklerinin artırılması, veri okuryazarlığı kazanmaları ve yerel yönetim süreçlerine daha etkin katılım sağlamaları hedefleniyor.

Hedefler ve uygulama yaklaşımı

Projenin öncelikli amacı, gençlerin belediyelerin karar alma mekanizmalarında daha görünür ve etkili roller üstlenmesini sağlamak. Bu doğrultuda ilk aşamada alanında yetkin gençlik liderlerinin yetiştirilmesi, ardından bu liderler aracılığıyla daha geniş genç kitlelere ulaşılması planlanıyor. Yürütülecek faaliyetlerle gençlerin yerel yönetişim süreçlerine sürdürülebilir ve etkin biçimde dahil edilmesi amaçlanıyor.

Katılımcılar

Toplantıya MOST (Sırbistan), Conselho Nacional de Juventude- CNJ (Portekiz), MOZAIK (Türkiye), Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Samsun Büyükşehir Belediyesi temsilcileri katıldı.

AKILLI ŞEHİR VİZYONUNDA GENÇLERİN SÖZ SAHİBİ OLMASINI HEDEFLEYEN “YOUTH4SMARTCİTİES- AKILLI ŞEHİRLERDE GENÇLERİ GÜÇLENDİRMEK” BAŞLIKLI ERASMUS+ PROJESİNİN BAŞLANGIÇ TOPLANTISI SAMSUN’DA YAPILDI.