Osmangazi'de 'İshak' Öyküsü Derinlemesine Analiz Edildi

Öykü Çözüm Atölyesi'nde detaylı okuma

Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen Öykü Çözüm Atölyesi kapsamında, Onat Kutlar'ın 'İshak' adlı öyküsü eğitmen rehberliğinde incelendi.

Atölye, Gençlik ve Girişimcilik Merkezi'nde gerçekleştirildi. Şair ve Yazar Şifanur Özçelik Şirin eğitmenliğinde kursiyerler, öykü üzerinde kapsamlı analizler yaparak edebi unsurları tartıştı.

"Gerçekleştirdiğimiz bu eğitimde Onat Kutlar’ın ‘İshak’ isimli öyküsünü ayrıntılı bir şekilde, derin okuma yaparak ele almış olduk. Katılımcılar, daha önce okudukları bu öyküyü yeniden değerlendirerek karakter ele alınmalarını yaptı. Ayrıca öyküde ilk bakışta fark edilmeyen metaforlar, semboller ve alegorik yapılar üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulundu"

KÜLTÜREL FAALİYETLERE ÖNEM VEREN OSMANGAZİ BELEDİYESİ’NİN HAYATA GEÇİRDİĞİ ÖYKÜ ÇÖZÜMLEME ATÖLYESİ’NDE ÖYKÜLERİN DERİN ANALİZLERİ EĞİTMEN EŞLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.