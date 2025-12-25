DOLAR
Osmangazi'de 'İshak' Öyküsü Derinlemesine Analiz Edildi

Osmangazi Belediyesi'nin Öykü Çözüm Atölyesi'nde Onat Kutlar'ın 'İshak'ı, Şifanur Özçelik Şirin eşliğinde Gençlik ve Girişimcilik Merkezi'nde derin okuma ile incelendi.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 10:08
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 10:08
Öykü Çözüm Atölyesi'nde detaylı okuma

Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen Öykü Çözüm Atölyesi kapsamında, Onat Kutlar'ın 'İshak' adlı öyküsü eğitmen rehberliğinde incelendi.

Atölye, Gençlik ve Girişimcilik Merkezi'nde gerçekleştirildi. Şair ve Yazar Şifanur Özçelik Şirin eğitmenliğinde kursiyerler, öykü üzerinde kapsamlı analizler yaparak edebi unsurları tartıştı.

"Gerçekleştirdiğimiz bu eğitimde Onat Kutlar’ın ‘İshak’ isimli öyküsünü ayrıntılı bir şekilde, derin okuma yaparak ele almış olduk. Katılımcılar, daha önce okudukları bu öyküyü yeniden değerlendirerek karakter ele alınmalarını yaptı. Ayrıca öyküde ilk bakışta fark edilmeyen metaforlar, semboller ve alegorik yapılar üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulundu"

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

