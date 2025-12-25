Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali Mersin'de 2. Kez

Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali Mersin'de 2. Kez

Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, 28'inci yılı kapsamında 19-21 Aralık tarihlerinde Mersinli sinemaseverlerle buluştu. Mersin Büyükşehir Belediyesi Sinema Ofisi, Kadın Gazeteciler Derneği, Uçan Süpürge Vakfı ve Kadından Haber iş birliğiyle düzenlenen program, film gösterimleri, söyleşiler ve atölyelerle yoğun ilgi topladı.

Gala ve açılış

Festival, 19 Aralık Cuma günü yapılan gala gecesiyle başladı. Açılışın ardından Pelin Boğa'nın yönettiği 'Sıradan Bir Gün' ve Deniz Büyükkırlı'nın yönettiği 'Tavuk Suyuna Çorba' filmleri izleyiciyle buluştu.

Atölye ve söyleşiler ilgi gördü

Etkinliklerin ikinci günü Harika Uygur'un yürüttüğü 'Sinema Sektörüne Dair Uygulamalı Deneyim Aktarımı' başlıklı atölye ile açıldı. Ardından gerçekleşen 'Kuşaktan Kuşağa: Söz, Görüntü, Miras' söyleşisinde Ayşenil Şamlıoğlu, Ecem Uzun ve Asiye Dinçsoy izleyicilerle bir araya geldi.

Gün içinde Emine Yıldırım'ın yönettiği 'Gündüz Apollon Gece Athena' gösterildi; gösterimin ardından Yıldırım, Prof. Senem Duruel Erkılıç moderatörlüğünde filmin anlatı dili ve toplumsal arka planına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Aynı gün 'Star On Border', 'Kabuk' ve 'Kıyamet Önceki Gün Kopmuştu' filmlerinin ardından düzenlenen ortak söyleşide Berivan Saruhan, Sema Güler ve Nur Sultan Bulut, Beritan Onuk moderatörlüğünde izleyicilerle buluştu.

Belgesel gösterimleriyle sürdü

Festivalin son günü belgesel gösterimleri ve söyleşilerle devam etti. 'Belirsizlik Çağında Kadın Kahramanın Yolculuğu ve Medyada Dönüşen Kadın İmgesi' başlıklı söyleşide Feride Çetin, kadın temsiline dair değerlendirmelerde bulundu.

Shiori Ito'nun yönettiği 'Black Box Diaries' filminin ardından gerçekleştirilen 'Karakutu Açıldığında: Gazetecilik, İfşa ve Cezasızlık' başlıklı söyleşide gazetecilik pratikleri ve şiddetin ifşası ele alındı. Festival programında ayrıca 'Umurumda Değil', 'Dank', 'Gukla', 'Domates Biber Depresyon', 'Neredeyse Kesinlikle Yanlış', 'Dilan Hakkında Konuşmalıyız' ve 'Kurtlar' filmleri gösterildi.

Katılımcılardan övgü

Oyuncu Asiye Dinçsoy, Mersin'deki festivale ilişkin, "Kimse konuk gibi değildi, herkes festivalin bir parçasıydı" diyerek yerel yönetimlerin sanata verdiği desteğin önemine dikkat çekti.

Feride Çetin ise Mersin için, "Burası benim için bir vaha, kurtarılmış bölge" ifadelerini kullandı.

Üç gün süren festival, sinemaseverleri, kadın hareketi ve kültür-sanat alanından birçok ismi Mersin'de bir araya getirdi.

UÇAN SÜPÜRGE ULUSLARARASI KADIN FİLMLERİ FESTİVALİ’NİN 28’İNCİ YILI KAPSAMINDA DÜZENLENEN 2. MERSİN GÖSTERİMİ, 19-21 ARALIK TARİHLERİ ARASINDA MERSİNLİ SİNEMASEVERLERLE BULUŞTU.