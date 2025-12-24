DOLAR
Coğrafi İşaretli Görele Dondurması Kışın da İlgi Görüyor

Giresun Görele'nin coğrafi işaretli yüz yılı aşkın lezzeti Görele Dondurması, doğal malzemeleriyle kış dahil 12 ay rağbet görüyor.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 14:03
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 14:03
Coğrafi İşaretli Görele Dondurması Kışın da İlgi Görüyor

Coğrafi İşaretli Görele Dondurması kışın da ilgi görüyor

Giresun'un Görele ilçesinin yüz yılı aşkın geleneği coğrafi işaretli Görele Dondurması, sadece yaz aylarının değil kış mevsiminde de tüketilen vazgeçilmez bir tatlı olarak dikkat çekiyor.

Ustalık kuşaktan kuşağa

Görele Dondurması'nın ustalarından üçüncü kuşak üretici Şenol Avcı, dedesinden miras kalan bu mesleği bugünlere taşıdığını belirterek, 'Bu dondurma mesleği dedemden babama, babamdan da bana geçti. Bundan sonra dördüncü kuşak olarak oğlum sürdürecek. Yörede ’Köpük dondurması’ olarak da bilinen bu dondurmanın geçmişte sadece düğün, bayram gibi özel günlerde yapılıyordu zamanla her gün satılarak ticari bir geleneğe dönüştü' dedi.

Doğal içeriğiyle 12 ay tüketilebiliyor

Avcı, ürünün katkı maddesi yerine doğal karışımlar kullanıldığı için yaz-kış 12 ay boyunca rahatlıkla tüketilebildiğini vurguladı.

'Türkiye’de coğrafi işaret tescili bulunan ürünler arasına giren Görele Dondurması, içerisine inek sütü, salep, beyaz şeker, su ve meyan kökü özütüyle hazırlanarak diğer dondurma çeşitlerinden ayrılıyor' diye konuştu.

