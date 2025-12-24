DOLAR
42,84 -0,06%
EURO
50,67 0,02%
ALTIN
6.190,82 -0,16%
BITCOIN
3.741.400,18 0,7%

Ahmet Arvasi Eyüpsultan'da Anıldı — Yeni Dünya Vakfı'nda 37. Yıl

Büyük Türk milliyetçisi S. Ahmet Arvasi, vefatının 37. yıldönümünde Eyüpsultan Yeni Dünya Vakfı'nda anıldı; konuşmalar fikirleri ve kitapları üzerineydi.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 14:09
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 14:09
Ahmet Arvasi Eyüpsultan'da Anıldı — Yeni Dünya Vakfı'nda 37. Yıl

Ahmet Arvasi Eyüpsultan'da anıldı

Gazeteci Mehmet Nuri Yardım tarafından düzenlenip sunulan Eyüpsultan'ın Ebedî Sakinleri programında, Türk fikir adamı S. Ahmet Arvasi anıldı. Anma töreni, Eyüpsultan'daki Yeni Dünya Vakfı salonunda gerçekleştirildi.

Program ve konuşmacılar

Etkinlikte Arvasi'yi, sinema oyuncusu Ahmet Yenilmez, öğrencilerinden Dr. Semih Uşaklıoğlu, merhumun oğlu Murat Arvasi ve gazeteci yazar Hüdâvendigâr Onur anlattı. Oturumu düzenleyen ve sunan isim ise Mehmet Nuri Yardım oldu.

Ahmet Yenilmez, Arvasi'yi "büyük bir düşünür" olarak tanımlayarak bazı çevrelerin onu görmezden geldiğini söyledi ve "Hocayla ilgili bir belgesel yapacağız. Doğu Anadolu Gerçeği adlı kitabı Doğu'da dağıtıldı ama kendisi Mamak zindanlarında yattı" dedi.

Milliyetçilik, İslam ve Arvasi'nin görüşleri

Dr. Semih Uşaklıoğlu, son yıllarda dünyada milliyetçiliğin yükseldiğini, bunun olumlu bir gelişme olmakla birlikte bazı tehlikeler de barındırdığını vurguladı. Uşaklıoğlu sözlerine şöyle devam etti: "Bu defa birileri bizim karşımıza ‘light’ ya da radikal milliyetçilik çıkarabilir. Unutmayın Müslüman olan kavim ve cemiyetler bazılarının sandığı gibi asla yok olmamış asla çökmemişlerdir. Aksine Müslüman olduktan sonra büyük medeniyetler kurmuşlardır. İslâmiyet, töreyi inkâr etmez. Allah istese idi tüm insanları aynı ırktan yaratır aynı dili konuşurduk. Tüm bunların çözümü Arvasi hocadır. "Yüzde yüz Türk, yüzde yüz Müslüman yüzde yüz çağdaş olun" derdi."

Arvasi'nin insan tahlilleri

Hüdâvendigâr Onur, Arvasi'nin eğitimci ve pedagog kimliğine dikkat çekerek, yazarın "Kendini Arayan İnsan" ve "İnsan ve İnsan Ötesi" adlı eserlerine atıfta bulundu. Onur, Arvasi'nin insanı üç tipe ayırdığını anlattı:

Hayvan insan: Dünyaya sadece yaşamak için geldiğini düşünen, ne yaparsa kâr olduğunu, sonra yok olacağını varsayan; sorumluluktan kaçan, yalnızlıktan kaçıp kalabalıktan hoşlanan tipler.

Dramatik insan: Bazen zalim bazen merhametli olan, iyi işler yapınca sevinen zararlı eyleme girince üzülen; inişli çıkışlı bir hayat yaşayan, ne hayvan ne de ideal insan olanlar. Onur, burada Mevlana'dan alıntı yaparak "insan insanlığıyla melek melekliğiyle kurtuldu. İnsan ise ikisi arasında yalpalayıp duruyor" ifadesini hatırlattı.

İdeal insan: Arvasi'ye göre ahlak kahramanıdır; peygamberler ve onları takip eden Ashab-ı Kiram ile İslam büyükleri bu sınıfın öncülerindendir.

Anılar ve veda

Arvasi'nin oğlu Mehmet Murat Arvasi ise babasıyla ilgili anılarını paylaşarak, babasının her zaman "Türk ve Müslüman olmakla iftihar ettiğini" ve ömrünü Türk milletine hizmete adadığını belirtti.

Anma programı, Arvasi'nin düşünce dünyası, eserleri ve yetiştirdiği nesiller üzerine yapılan konuşmalarla tamamlandı.

GAZETECİ MEHMET NURİ YARDIM’IN DÜZENLEYİP SUNDUĞU EYÜPSULTAN’IN EBEDÎ SAKİNLERİ PROGRAMINDA TÜRK...

GAZETECİ MEHMET NURİ YARDIM’IN DÜZENLEYİP SUNDUĞU EYÜPSULTAN’IN EBEDÎ SAKİNLERİ PROGRAMINDA TÜRK FİKİR ADAMLARINDAN S. AHMET ARVASİ ANILDI.

GAZETECİ MEHMET NURİ YARDIM’IN DÜZENLEYİP SUNDUĞU EYÜPSULTAN’IN EBEDÎ SAKİNLERİ PROGRAMINDA TÜRK...

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ahmet Arvasi Eyüpsultan'da Anıldı — Yeni Dünya Vakfı'nda 37. Yıl
2
Coğrafi İşaretli Görele Dondurması Kışın da İlgi Görüyor
3
Fırat Üniversitesi 50. Yılında Bando Konseriyle Coştu
4
Tokat’ta Kızık Kilimi Özel İhtiyaçlı Çocuklarla Yeniden Hayat Buldu
5
Hepsiburada 2025 Kitap Verileri: 15 Milyon Sipariş, Çocuk Kitapları Zirvede
6
Afşinli 'Şehitlerin Ressamı' Ülger Gülbahar’ın Halıdan Tuvale İlk Kişisel Sergisi
7
Mitoloji ve Açık Atölye Sergisi-2 Düzce Üniversitesi Müfide Kadri Sanat Galerisi'nde

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı