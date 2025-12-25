DOLAR
Mehmet Nuri Ersoy Ankara'da Mesir Macunu Karımıyla 'Yaşayan Miras Okulu'nu Tanıttı

Yaşayan Miras Okulu Projesi Ankara 15 Temmuz Demokrasi Müzesi’nde tanıtıldı; Bakan Mehmet Nuri Ersoy ve İbrahim Sudak temsili Mesir Macunu karımı yaptı.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 15:45
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 15:45
Yaşayan Miras Okulu Projesi ve Mesir geleneğinin tanıtımı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Yaşayan Miras Okulu Projesi, Ankara 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nde düzenlenen bir programla tanıtıldı. Etkinlikte Manisa'nın geleneksel lezzeti Mesir Macunu ve Mesir Macunu Festivali geniş ilgi gördü.

Programda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak birlikte temsili olarak Mesir Macunu karımı gerçekleştirdi. Katılımcılara etkinlik sırasında Mesir Macunu ikram edildi.

Proje, somut olmayan kültürel mirasın kuşaktan kuşağa aktarılmasını hedefliyor. Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yapılan tanıtımda, Mesir geleneğinin korunması ve genç kuşaklara öğretilmesinin önemi vurgulandı.

Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak program sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi: 'Mesir Macunu ve Mesir Macunu Festivali, Manisa’nın yüzyıllardır taşıdığı kültürel bir emanettir. Yaşayan Miras Okulu Projesi ile bu değerlerimizin genç kuşaklara aktarılması son derece kıymetlidir. Ankara’da böylesine anlamlı bir mekanda Mesir geleneğimizi tanıtmak, kültürümüzün ulusal düzeyde yaşatılmasına önemli katkı sağlamıştır.'

Etkinlik, hem yerel geleneğin tanıtımı hem de kültürel hafızanın korunması açısından dikkat çekti; proje ile bu tür değerlerin sürdürülebilir şekilde yaşatılmasına yönelik adımların atılacağı belirtildi.

