Erenler'de "Hikayeli Türküler" Konseri İlgi Çekti

Erenler Belediyesi kültür ve sanat programı devam ediyor

Erenler Belediyesi kültür ve sanat programları "Hikayeli Türküler Konseri" ile sürdü. Program, vatandaşların ilgisini çekti.

Programın açılışında konuşma yapan Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, "Türkülerimizin derin hikayeleriyle kültürümüzün zenginliğini bir kez daha hep birlikte yaşadık. Geçmişten günümüze uzanan ezgiler, gönüllerimize dokunan anlatılarla birleşerek unutulmaz bir akşama dönüştü" dedi.

Başkan Dinç, kültür ve sanat programlarının devam edeceğini belirterek, "Kültür ve sanatın birleştirici gücünü Erenler’de yaşatmaktan mutluluk duyuyor, bu güzel gecede emeği geçen tüm sanatçılarımıza ve ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

