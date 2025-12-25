DOLAR
42,84 -0,01%
EURO
50,38 -0,36%
ALTIN
6.169,65 -0,03%
BITCOIN
3.746.021,8 0,12%

Erenler'de 'Hikayeli Türküler' Konseri İlgi Çekti

Erenler'de düzenlenen 'Hikayeli Türküler Konseri' vatandaşların ilgisini çekti; Başkan Şenol Dinç programın önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 15:49
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 15:49
Erenler'de 'Hikayeli Türküler' Konseri İlgi Çekti

Erenler'de "Hikayeli Türküler" Konseri İlgi Çekti

Erenler Belediyesi kültür ve sanat programı devam ediyor

Erenler Belediyesi kültür ve sanat programları "Hikayeli Türküler Konseri" ile sürdü. Program, vatandaşların ilgisini çekti.

Programın açılışında konuşma yapan Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, "Türkülerimizin derin hikayeleriyle kültürümüzün zenginliğini bir kez daha hep birlikte yaşadık. Geçmişten günümüze uzanan ezgiler, gönüllerimize dokunan anlatılarla birleşerek unutulmaz bir akşama dönüştü" dedi.

Başkan Dinç, kültür ve sanat programlarının devam edeceğini belirterek, "Kültür ve sanatın birleştirici gücünü Erenler’de yaşatmaktan mutluluk duyuyor, bu güzel gecede emeği geçen tüm sanatçılarımıza ve ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

ERENLER BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SANAT PROGRAMLARI "HİKAYELİ TÜRKÜLER KONSERİ" PROGRAMI İLE DEVAM...

ERENLER BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SANAT PROGRAMLARI "HİKAYELİ TÜRKÜLER KONSERİ" PROGRAMI İLE DEVAM ETTİ.

ERENLER BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SANAT PROGRAMLARI "HİKAYELİ TÜRKÜLER KONSERİ" PROGRAMI İLE DEVAM...

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gaziantep Kulübü 2025 Geleneksel Hizmet Ödülü: Empati Derneği Onurlandırıldı
2
Erenler'de 'Hikayeli Türküler' Konseri İlgi Çekti
3
Aksa Fotofest 10. Yıl: 611 Eserle 'Sanatın Enerjisi' KKTC'de
4
Mehmet Nuri Ersoy Ankara'da Mesir Macunu Karımıyla 'Yaşayan Miras Okulu'nu Tanıttı
5
Erzurum'da "Gönülden Gelenler " Sergisi Yoğun İlgi Topladı
6
Tavşanlı’da Protokol ve Vatandaşlar Lokma Etkinliğinde Buluştu
7
Şeref Usta Kitap Geliri Çıraklara Bağışlanacak — Şeref Kazcıoğlu’nun Biyografisi Valiliğe Takdim Edildi

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı