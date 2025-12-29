Merkezefendi'de Kış Festivali Konserleri Şehit Haberleri Nedeniyle Ertelendi

Belediye açıklaması: Konserler ileri bir tarihe alınırken bazı etkinlikler devam edecek

Merkezefendi Belediyesi, Yalova’dan gelen şehit haberlerinin ardından Kış Festivali kapsamında düzenlenmesi planlanan konserlerin ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

Kış Festivalimizde bugün gerçekleştireceğimiz Güvenç Yıldırım Konseri ve 31 Aralık Çarşamba günü gerçekleştirmeyi planladığımız Ayna konserimiz, Yalova’da düzenlenen operasyonda kahraman polislerimizin şehit olması nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Kış Festivali’mizde Buz Pisti ve alışveriş stantlarımız açık olacaktır.

Şehit olan polislerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı; yaralı polislerimize ve bekçimize acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun.

