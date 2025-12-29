DOLAR
Merkezefendi'de Kış Festivali Konserleri Şehit Haberleri Nedeniyle Ertelendi

Merkezefendi Belediyesi, Yalova'daki operasyonda şehit olan polisler nedeniyle Kış Festivali'ndeki Güvenç Yıldırım ve Ayna konserlerini ileri tarihe erteledi; bazı etkinlikler açık kalacak.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 14:45
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 14:45
Belediye açıklaması: Konserler ileri bir tarihe alınırken bazı etkinlikler devam edecek

Merkezefendi Belediyesi, Yalova’dan gelen şehit haberlerinin ardından Kış Festivali kapsamında düzenlenmesi planlanan konserlerin ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

Kış Festivalimizde bugün gerçekleştireceğimiz Güvenç Yıldırım Konseri ve 31 Aralık Çarşamba günü gerçekleştirmeyi planladığımız Ayna konserimiz, Yalova’da düzenlenen operasyonda kahraman polislerimizin şehit olması nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Kış Festivali’mizde Buz Pisti ve alışveriş stantlarımız açık olacaktır.

Şehit olan polislerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı; yaralı polislerimize ve bekçimize acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun.

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

