Gastronomi Akademisi’nde 'Balıkesir Kaymaklısı' Atölyesi

Gastronomi Akademisi’nde 'Balıkesir Kaymaklısı' Yapıldı

Balıkesir Öğretmen Akademileri bünyesindeki Gastronomi Akademisi, 2025-2026 Eğitim Öğretim yılı birinci döneminin 4. faaliyeti kapsamında öğretmenleri Balıkesir Kaymaklısı ile buluşturdu.

Program Akışı ve Sunum

Etkinlik, Gazi Mustafa Kemal Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesindeki Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Alanı sunum salonunda gerçekleştirildi. Programa Balıkesir İl Millî Eğitim Müdürü Selehattin Kal da katılarak öğretmenlerle bir araya geldi. Programın ilk bölümünde, önceden hazırlanan Balıkesir Kaymaklısı katılımcıların beğenisine sunuldu ve alandaki çalışmalar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Mutfak Uygulaması ve Katılımcı Etkileşimi

Faaliyetin ikinci bölümü mutfakta gerçekleştirildi. Selehattin Kal’ın da katılımıyla öğretmenler, tatlının yapım sürecine ilişkin ayrıntılı bilgileri dinledi. Balıkesir Kaymaklısının hazırlanışı adım adım gösterimle aktarıldı; uygulama sırasında öğretmenlerin soruları yanıtlanarak karşılıklı bilgi paylaşımı sağlandı.

Amaç ve Kapanış

Etkinlik, Balıkesir’in gastronomi kültürünün daha yakından tanınmasını ve öğretmenlerin şehir‑mekan‑insan teması çerçevesinde mesleki ve kültürel birikimlerinin artırılmasını amaçladı. Faaliyet, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafları ile sona erdi.

