DOLAR
42,93 -0,02%
EURO
50,64 -0,04%
ALTIN
6.164,99 1,39%
BITCOIN
3.800.172,23 -1,01%

Gastronomi Akademisi’nde 'Balıkesir Kaymaklısı' Atölyesi

Gastronomi Akademisi, 2025-2026 eğitim yılı 1. dönem 4. faaliyeti kapsamında öğretmenlerle Balıkesir Kaymaklısı atölyesi düzenledi.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 12:25
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 12:25
Gastronomi Akademisi’nde 'Balıkesir Kaymaklısı' Atölyesi

Gastronomi Akademisi’nde 'Balıkesir Kaymaklısı' Yapıldı

Balıkesir Öğretmen Akademileri bünyesindeki Gastronomi Akademisi, 2025-2026 Eğitim Öğretim yılı birinci döneminin 4. faaliyeti kapsamında öğretmenleri Balıkesir Kaymaklısı ile buluşturdu.

Program Akışı ve Sunum

Etkinlik, Gazi Mustafa Kemal Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesindeki Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Alanı sunum salonunda gerçekleştirildi. Programa Balıkesir İl Millî Eğitim Müdürü Selehattin Kal da katılarak öğretmenlerle bir araya geldi. Programın ilk bölümünde, önceden hazırlanan Balıkesir Kaymaklısı katılımcıların beğenisine sunuldu ve alandaki çalışmalar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Mutfak Uygulaması ve Katılımcı Etkileşimi

Faaliyetin ikinci bölümü mutfakta gerçekleştirildi. Selehattin Kal’ın da katılımıyla öğretmenler, tatlının yapım sürecine ilişkin ayrıntılı bilgileri dinledi. Balıkesir Kaymaklısının hazırlanışı adım adım gösterimle aktarıldı; uygulama sırasında öğretmenlerin soruları yanıtlanarak karşılıklı bilgi paylaşımı sağlandı.

Amaç ve Kapanış

Etkinlik, Balıkesir’in gastronomi kültürünün daha yakından tanınmasını ve öğretmenlerin şehir‑mekan‑insan teması çerçevesinde mesleki ve kültürel birikimlerinin artırılmasını amaçladı. Faaliyet, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafları ile sona erdi.

GASTRONOMİ AKADEMİSİNDE 'BALIKESİR KAYMAKLISI' YAPILDI

GASTRONOMİ AKADEMİSİNDE 'BALIKESİR KAYMAKLISI' YAPILDI

GASTRONOMİ AKADEMİSİNDE 'BALIKESİR KAYMAKLISI' YAPILDI

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Zefir Zamanı konseri Antalya'da büyüledi
2
Cengiz Aytmatov Talas’ta Görkemli Anma
3
TDK Açıkladı: 2025'in Kelimesi 'Dijital Vicdan' — Yaklaşık 300 Bin Oy
4
Gastronomi Akademisi’nde 'Balıkesir Kaymaklısı' Atölyesi
5
Cumhuriyet’i Kuran Şehirler Ankara’da Buluştu: Samsun, Amasya, Erzurum, Sivas
6
Sayburç Kazıları Nilüfer Arkeoloji Gündemi'nde: Neolitik Yerleşimin İzleri
7
Fransızların 1922 Petrol Planı: Erzurum Neden İlk Hedef Seçildi?

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı