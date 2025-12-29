Merkezefendi'de Kültür ve Taziye Evi Tamamlandı

Yunusemre Belediyesi'nden yeni sosyal tesis

Yunusemre Belediyesi, Merkezefendi Mahallesi’nde yapımını tamamladığı Kültür ve Taziye Evini önümüzdeki günlerde hizmete açacak.

Belediye, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda ilçeye kazandırdığı projelere bir yenisini daha ekledi. Çok amaçlı olarak tasarlanan yapı; taziye kabulü, kültürel ve sosyal etkinlikler ile mahalle buluşmalarına ev sahipliği yapacak.

Projeye ilişkin bilgi veren Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, "Merkezefendi Mahallemizde vatandaşlarımızın uzun süredir ihtiyaç duyduğu Kültür ve Taziye Evi’ni tamamladık ve önümüzdeki günlerde hizmete açacağız. Bu yapılar, sadece bir bina değil; komşuluk ilişkilerinin güçlendiği ve paylaşmanın arttığı sosyal alanlardır" dedi.

Mahalle sakinleri yapılan hizmetten memnuniyetlerini dile getirerek, Kültür ve Taziye Evinin özellikle zor zamanlarda büyük kolaylık sağlayacağını ifade etti.

