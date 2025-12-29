Erzincan'da Hükümlü Kadınların El Emeği Sergisi Vali Aydoğdu'yu Ağırladı

Erzincan'da hükümlü kadınların el emeği sergisi ziyarete açıldı

Vali Hamza Aydoğdu, üretim ve rehabilitasyon çalışmalarını inceledi

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, il protokolü ile birlikte Erzincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunu ziyaret ederek, hükümlü ve tutuklular tarafından hazırlanan el emeği, göz nuru ürünlerin sergisini gezdi.

Sergide yer alan el sanatları, tekstil ürünleri ve dekoratif çalışmalar büyük bir titizlikle incelendi. Vali Aydoğdu, ürünlerin yapım aşamaları hakkında yetkililerden bilgi aldı ve eserlerin hem sanatsal hem de rehabilitasyon açısından önemine dikkat çekti.

Hükümlülerin topluma kazandırılması ve mesleki beceri edinmeleri amacıyla yürütülen eğitim çalışmalarının meyvelerini verdiğini vurgulayan Vali Aydoğdu, emeği geçen tüm personele ve katılımcılara teşekkür etti.

Vali Aydoğdu, ceza infaz kurumlarında sürdürülen bu tür sanatsal ve mesleki faaliyetlerin, bireylerin tahliye sonrası sosyal hayata uyum sağlamasını kolaylaştırdığını belirtti. Ziyarette Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Değerli ile kurum yetkilileri de yer aldı ve projelerin desteklenmeye devam edeceği ifade edildi.

