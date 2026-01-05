DOLAR
43,04 -0,04%
EURO
50,34 0,22%
ALTIN
6.119,12 -2,24%
BITCOIN
3.983.013,71 -1,36%

Merkezefendi Kent Tiyatrosu'nun Ocak Oyun Takvimi Açıklandı

Merkezefendi Kent Tiyatrosu Ocak takvimi açıklandı; ilk oyun "Piyonlar" 7 Ocak'ta başlıyor. Tarih, saat ve rezervasyon bilgileri paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 14:40
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 14:40
Merkezefendi Kent Tiyatrosu'nun Ocak Oyun Takvimi Açıklandı

Merkezefendi Kent Tiyatrosu'nun Ocak Oyun Takvimi Açıklandı

Merkezefendi Belediyesi, Merkezefendi Kent Tiyatrosu ekibinin Ocak ayı oyun programını duyurdu. Ayın ilk temsili, 7 Ocak Çarşamba günü Merkezefendi Kültür Merkezi’nde sahnelenecek olan "Piyonlar" oyunuyla gerçekleşecek. Oyun saat 10.30'da başlayacak.

Ocak Ayı Oyun Takvimi

7 Ocak Çarşamba 10.30 - Merkezefendi Kültür Merkezi: "Piyonlar"

9 Ocak Cuma 20.00 - Merkezefendi Kültür Merkezi: "Zamanın Tohumları"

14 Ocak Çarşamba 10.30 - Yüzüncü Yıl Gençlik Merkezi: "Mızmız ve Boncuk Macera Peşinde"

15 Ocak Perşembe 10.30 - Merkez Kütüphane: "Nisan’ın Dokuma Tezgâhı"

16 Ocak Cuma 20.00 - Merkezefendi Kültür Merkezi: "Zamanın Tohumları"

18 Ocak Pazar 14.30 - Merkezefendi Kültür Merkezi: "Piyonlar"

19 Ocak Pazartesi 14.30 - Yüzüncü Yıl Gençlik Merkezi: "Mızmız ve Boncuk Macera Peşinde"

20 Ocak Salı 14.30 - Merkez Kütüphane: "Nisan’ın Dokuma Tezgâhı"

21 Ocak Çarşamba 14.30 - Yüzüncü Yıl Gençlik Merkezi: "Mızmız ve Boncuk Macera Peşinde"

23 Ocak Cuma 20.00 - Merkezefendi Kültür Merkezi: "Bir Evlenme Teklifi - Ayı"

28 Ocak Çarşamba 14.30 - Merkezefendi Kültür Merkezi: "Piyonlar"

30 Ocak Cuma 14.30 - Merkez Kütüphane: "Nisan’ın Dokuma Tezgâhı"

Takvim, Merkezefendi Belediyesi'nin resmi internet sitesi üzerinden paylaşıldı. Vatandaşlar toplu rezervasyonlu oyunlar için 444 8 662 numaralı çağrı merkezinden bilgi alabilir; online rezervasyon için sistem 5 gün açık olup, www.merkezefendi.bel.tr adresinden işlem yapabilecek.

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ KENT TİYATROSU, 7-9-14-15-16-18-19-20-21-23-28-30 OCAK TARİHLERİNDE SAHNE...

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ KENT TİYATROSU, 7-9-14-15-16-18-19-20-21-23-28-30 OCAK TARİHLERİNDE SAHNE ALACAK. OCAK AYININ İLK OYUNU "PİYONLAR" 7 OCAK ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 10.30’DA MERKEZEFENDİ KÜLTÜR MERKEZİ’NDE OYNANACAK.

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ KENT TİYATROSU, 7-9-14-15-16-18-19-20-21-23-28-30 OCAK TARİHLERİNDE SAHNE...

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun'da 'Kültür Neferleri Onur Gecesi' — Adige Kültür Derneği'nden Onur Ödülleri
2
Karagöz ile Bilim Sahneye Taşındı: Solhan'da Yoğun İlgi
3
48 Yaşında Okçuluğa Başladı: Osmanlı Dizisi Etkisiyle Bilecik'i Temsil Etmeyi Hedefliyor
4
Sürmene Kaması'nın Son Ustası Cengizhan Alpaslan: Meslek Yok Olma Tehlikesinde
5
Merkezefendi Kent Tiyatrosu'nun Ocak Oyun Takvimi Açıklandı
6
Bolu Müzesi 2025'te 8 bin 450 Ziyaretçi Ağırladı
7
Ünal Ersözlü'nün 'Böğürtlen Öpücüğü' Yayında — 78 Bölümlük Tek Şiir

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları