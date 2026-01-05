Merkezefendi Kent Tiyatrosu'nun Ocak Oyun Takvimi Açıklandı

Merkezefendi Belediyesi, Merkezefendi Kent Tiyatrosu ekibinin Ocak ayı oyun programını duyurdu. Ayın ilk temsili, 7 Ocak Çarşamba günü Merkezefendi Kültür Merkezi’nde sahnelenecek olan "Piyonlar" oyunuyla gerçekleşecek. Oyun saat 10.30'da başlayacak.

Ocak Ayı Oyun Takvimi

7 Ocak Çarşamba 10.30 - Merkezefendi Kültür Merkezi: "Piyonlar"

9 Ocak Cuma 20.00 - Merkezefendi Kültür Merkezi: "Zamanın Tohumları"

14 Ocak Çarşamba 10.30 - Yüzüncü Yıl Gençlik Merkezi: "Mızmız ve Boncuk Macera Peşinde"

15 Ocak Perşembe 10.30 - Merkez Kütüphane: "Nisan’ın Dokuma Tezgâhı"

16 Ocak Cuma 20.00 - Merkezefendi Kültür Merkezi: "Zamanın Tohumları"

18 Ocak Pazar 14.30 - Merkezefendi Kültür Merkezi: "Piyonlar"

19 Ocak Pazartesi 14.30 - Yüzüncü Yıl Gençlik Merkezi: "Mızmız ve Boncuk Macera Peşinde"

20 Ocak Salı 14.30 - Merkez Kütüphane: "Nisan’ın Dokuma Tezgâhı"

21 Ocak Çarşamba 14.30 - Yüzüncü Yıl Gençlik Merkezi: "Mızmız ve Boncuk Macera Peşinde"

23 Ocak Cuma 20.00 - Merkezefendi Kültür Merkezi: "Bir Evlenme Teklifi - Ayı"

28 Ocak Çarşamba 14.30 - Merkezefendi Kültür Merkezi: "Piyonlar"

30 Ocak Cuma 14.30 - Merkez Kütüphane: "Nisan’ın Dokuma Tezgâhı"

Takvim, Merkezefendi Belediyesi'nin resmi internet sitesi üzerinden paylaşıldı. Vatandaşlar toplu rezervasyonlu oyunlar için 444 8 662 numaralı çağrı merkezinden bilgi alabilir; online rezervasyon için sistem 5 gün açık olup, www.merkezefendi.bel.tr adresinden işlem yapabilecek.

