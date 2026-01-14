Mersin Kent Orkestrası'ndan 2026'nın İlk Konseri: Nostaljik Pop Şöleni

Kongre ve Sergi Sarayı'nda dolu dolu müzik akşamı

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve 2026 yılının ilk konserinde Kent Orkestrası, Kongre ve Sergi Sarayı'nda sahne alarak izleyicilere unutulmaz bir performans sundu.

Şef Anıl Aydın yönetimindeki orkestra, Türkçe ve yabancı poptan oluşan geniş bir repertuvarı seslendirdi. Programda 'Tut Beni', 'Haydi Gel Benimle Ol', 'Haykıracak Nefesim' gibi Türkçe eserlerin yanı sıra 'Mambo Italiano', 'New York New York' ve 'Love' gibi dünya müziğinin klasikleşmiş şarkıları yer aldı.

Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde salonu dolduran dinleyiciler, orkestra performansını ayakta alkışladı. Konser sonunda Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü ve Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger, Anıl Aydın'a çiçek takdim etti.

Konserin ardından konuşan Özdülger, Mersin Büyükşehir Belediyesinin sanat alanındaki çalışmalarına dikkat çekerek, "Sosyal belediyecilikte ve teknik anlamda yaptığımız öncü çalışmaları, sanat üretiminde de gururla sürdürüyoruz. Şehir tiyatromuz, orkestralarımız, halk dansları topluluklarımız ve bandomuzla adeta bir sanat fabrikası gibi çalışıyoruz" dedi. Sanatın özellikle zor dönemlerde toplum için büyük önem taşıdığını vurgulayan Özdülger, "Bu alkışları başkanımız adına alıyorum. Başkanımızın sanata, sanatçıya ve sanatseverlere verdiği değer bizi bugünlere getirdi. 2026 yılının da sanatla dolu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kent Orkestrası Şefi Anıl Aydın ise yeni yılın ilk konserini sanatseverlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "1960’lardan 70’lere ve 80’lere uzanan, tamamen nostaljik bir repertuvar hazırladık. Seyircinin ilgisi ve katılımı bizi çok mutlu etti. Her konserle birlikte ilginin artması, motivasyonumuzu daha da yükseltiyor. Bir sonraki konser için şimdiden çalışmalara başladık" diye konuştu.

Konser sonunda Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, sanatseverler tarafından ayakta alkışlandı ve yeni yıla müzikle güçlü bir başlangıç yapıldı.

