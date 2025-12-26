DOLAR
Muğlalı Öğrenciler Ebru Atölyesinde İlk Kez Tekne Başına Geçti

Menteşe Uluslararası Gençlik Merkezi, Şehit Jandarma Yarbay Alim Yılmaz İlkokulu'nda düzenlediği ebru atölyesiyle öğrencilerin ilk tekne deneyimini sağladı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 11:44
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 11:44
Menteşe Uluslararası Gençlik Merkezi, Şehit Jandarma Yarbay Alim Yılmaz İlkokulu öğrencileri için özel bir ebru atölyesi düzenledi. İlk kez tekne başına geçen minik eller, hayallerini suyun üzerine nakşetti.

Atölyede geleneksel sanat tanıtıldı

Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren merkez, "Geleneksel Sanatlar Buluşması" kapsamında okulda ebru sanatını tanıttı. Uzman eğitmenler eşliğinde, Türk-İslam sanatının zarif örneklerinden biri olan Ebru Sanatı'nın tarihî yolculuğu; kitreyle yoğunlaştırılmış sunun gizemi, toprak boyaların özellikleri ve at kılından yapılan fırçaların önemi öğrencilere aktarıldı.

Uygulama ve öğrencilerin tepkisi

Teorik bilginin ardından kurulan ebru teknelerinin başına geçen öğrenciler boya serpme, biz yardımıyla desen oluşturma ve kağıda aktarma aşamalarını birebir deneyimledi. İlk kez ebru yapan çocukların, kağıdı tekneden kaldırıp kendi eserlerini gördükleri andaki heyecanı ve mutluluğu görülmeye değerdi.

Amaç ve destek

Uluslararası Gençlik Merkezi yetkilileri etkinliğin amacına dair şu açıklamalarda bulundu: "Çocuklarımızın sadece el becerilerini değil, hayal güçlerini de geliştirmeyi ve en önemlisi geleneksel sanatlarımıza karşı bir farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Renklerin su üzerindeki ahengi, çocuklarımıza sabrı ve odaklanmayı öğretiyor. Bu tür sanatsal ve kültürel faaliyetlerimiz farklı okullarımızda da artarak devam edecek"

Program sonunda Gençlik Merkezi yetkilileri, sanata verdikleri destekten dolayı okul yönetimine ve öğretmenlere teşekkürlerini iletti.

