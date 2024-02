Netflix’te Sevgililer Günü İçin 9 Kalp Isıtan Dizi, Film ve Şov

Sevgililer Günü'nde izlemek için mükemmel 9 Netflix şovu ve filmi

Göz kamaştırıcı Kore dizilerinden yürek burkan gözyaşı dökenlere, romantik dolu reality şovlarından ilişkiler hakkında sevimli filmler ve dizilere kadar, Netflix'in partnerinizle bu Sevgililer Günü'nde keyif alabileceğiniz içeriklerle dopdolu. Büyük gün yaklaştıkça, romantik bir ruh halindeyseniz akşam yemeğinizin tamamlayıcısı olabilecek dokuz başlık içeren bir liste hazırladık. Bu liste farklı türlerde ve ilgi alanlarını kapsıyor - ve elbette ki, Sevgililer Günü çikolataları ve güllerle birlikte keyfini çıkarabilirsiniz, ancak gerçekten herhangi bir randevu gecesinin mükemmel tamamlayıcısıdırlar.





Her birine biraz daha yakından bakalım, ilk olarak Netflix'e yeni eklenen yüksek profilli bir Britanya dizisiyle başlayalım.

Bir Gün

Konusu ne?

Leo Woodall & Ambika Mod "Bir Gün" dizisinde. Nicole Taylor'ın yeni Netflix sınırlı dizisi Bir Gün, 2011'de Anne Hathaway ve Jim Sturgess'ın başrollerini paylaştığı David Nicholls'un çok satan romanına dayanıyor. Bu 14 bölümlük Britanya dizisi boyunca, Emma Morley ve Dexter Mayıshew, çok çekici ve açıkça sevilen iki bekar, Temmuz 1988 mezuniyet gecesi birbirleriyle ilk kez konuşurlar. İkilinin, yıllar süren bir ilişki inşa ettiği ve her birinin arasında bir köprü kurduğu bir ilişki.

Çarpışma Anında

Konusu ne?

Netflix, bir dizi Korece orijinal yatırım yapmış ve bir sürüsünü sipariş etmiş ve benim görüşüme göre, bu 2019 serisi en iyilerden biri. Bu zengin bir Güney Kore mirasçısı hakkında; bir yamaç paraşütü kazası sonucu Kuzey Kore'ye sürüklenir. Bir ağaca sıkışır ve bir yakışıklı ve elit Kuzey Kore askerinin kollarına tam olarak çarpışır.

Sırada ne olacağını size söylememe gerek yok. Aşk, macera, sevilebilir karakterler, epik bir soundtrack, harika aksiyon sahneleri - Çarpışma Anında bunların hepsine sahip. Aslında, onu çok seviyorum ve Netflix onu kütüphanesinden kaldırırsa diye DVD olarak satın aldım.

Dash & Lily

Konusu ne?

Dash & Lily, Netflix'te karşılaştığım en tatlı romantizmlerden biridir. Ana karakterleri, sürekli olarak düşünceli Lily ve süper-sinik Dash'dir. Her ikisi de birbirlerine New York City'de her yerde bıraktıkları bir defterde mesajlar ve meydan okumaları takas ederek tanışmadan önce aşık olurlar. Gerçek ilişkilerini romantik bir, birbirlerini tanıma gezisine önceden hazırlayarak.

Aşk Kör

Konusu ne?

Netflix'in en hızlı izlenen içeriklerinin, Citizen Kane seviyesinde olması gerekmez, bu konuda harika bir örnektir. Aşk Kör, bu konuda harika bir örnektir. Netflix'in en popüler ve en uzun süreli şovlarından biri olan hayranları bundan çok keyif alırlarken, eleştirmenler genellikle onu düşük seviyeli bir çöp olarak eleştiriyorlar. Ancak bu, insanların gözleri asla birbirlerine bakmadan önce birine aşık olabileceğine dair yanılsama altında işlemesini izlemek çizgiyi çiziyor.

Bu, akış devinin sunabileceğinin en iyisi değil. Ancak bir çiftin belki de bununla eğlenmelerini, onun sadece arka planda bırakmalarını veya belki de bir randevu gecesinde izlerken açılan aşklara kapılmalarını izleyebilirim, bu yüzden burada bulunuyor.

Baştan Başla

Konusu ne?

Tembi Locke'un 2019 tarihli From Scratch anı kitabı, yazarın küçük bir Sicilya köyünden dönerek, yıllar önce İtalya'da yurtdışında okumak ve bir Sicilyalı aşçıya aşık olmakla başlıyor. Locke'un anı kitabı olan bu dizi, çok farklı kültürel geçmişlere sahip iki insan arasında hızlı bir aşkı sunarak dramatize ediyor ve bunu dengelemek için mizah ve neşelilik katıyor. Sonunda, İtalyan şefi (bu dizide Lino adında) düşünülemez bir sağlık sorunuyla karşı karşıya kalır ve iki sevgili ve uzun aileleri bir araya gelir ve aşkın her şeyi fethedebileceğini ve kesinlikle herhangi bir sınırı geçebileceğini kanıtlar.

Aşk İlk Görüşte

Konusu ne?

Bu son Netflix başlığı, romantizm türündeki en eski klişelerden biri etrafında inşa edilmiştir - iki kişi arasındaki kıvılcımların ilk görüşte aşka yol açacağı fikri. Ve göz kırpıcı peynir gibi olanaklar ne kadar göz kamaştırıcı olursa olsun, bu ilk yayın, Netflix'in son derece popüler To All the Boys serisinin yapımcılarından gelen bir romantik komedi olduğu için denemeye değer bir neden.

Jennifer E. Smith'in Aşk İlk Görüşte İstatistiksel Olasılığı adlı romanına dayanan ve Haley Lu Richardson ve Ben Hardy'yi aşıklar çifti olarak başrollerde oynayan hikaye, Hadley ve Oliver'ın New York'tan Londra'ya olan uçuşlarında yavaşça aşık olmaya başlamalarını anlatıyor. Ancak bunu yaparken, gümrükte birbirlerini kaybederler, umutları bozulur ve birbirlerini bir daha bulmanın olasılığının çok büyük olduğunu hissederler.

“New York'tan Londra'ya uçağındaki uçuşunu kaçıran Hadley (Haley Lu Richardson), havalimanında Oliver (Ben Hardy) ile bir tesadüfi karşılaşmada anında bir bağ kurar,” resmi Netflix özeti açıklıyor. “Birlikte geçirdikleri uzun bir gece göz açıp kapayıncaya kadar geçer ancak Heathrow'a varınca, ikisi ayrılır ve birbirlerini kaos içinde bulmak imkansız görünüyor. Kader, bu koltuk arkadaşlarını ruh eşlerine dönüştürecek mi?”

Daha Önce Hiç Sevdiğim Tüm Çocuklar İçin

Konusu ne?

İtiraf edeceğim: Yaş olarak, bu adaptionun hedef kitlesinin çok dışındayım gibi hissediyorum. Yine de, To All The Boys I've Loved Before'ı son derece zevkli ve sağlam bir YA filmi olduğunu düşünüyorum ve neredeyse herkesin keyif alabileceği bir film. Bu, biraz da harika bir kadronun katkısıyla, özellikle de sevilmeyecek kadar imkansız Lana Condor tarafından yönetiliyor ve hikaye, başrol oyuncusu Lara Jean Song Covey'in sevgi dolu mektuplarının tümünün bir anda tüm aşık olduğu kişilere teslim edilmesini içeriyor.

Bu arada, film, akış hizmeti için daha büyük bir serinin doğumunu sağlayacak kadar başarılı oldu. İki ek film (To All The Boys: P.S. I Still Love You ve To All The Boys: Always and Forever) ile birlikte, XO, Kitty adlı bir yan serisi de bulunmaktadır.

Spektrumda Aşk

Konusu ne?

Resmi Netflix özetine göre, "Emmy Ödülü kazanan belgesel-reality şovu Spektrumda Aşk U.S., otizm spektrumundaki insanları buluşma ve ilişki dünyasında takip eden içgörülü ve samimi bir seridir. İkinci sezonunda, bu ABD merkezli dizi, yeni romantik umutlar ve tanıdık yüzler dahil olmak üzere eşsiz ve çeşitli bir karakter kadrosunun hikayelerini anlatıyor - hepimizin umduğu bir şeyi ararken, aşkı."



Her Zaman Belki De

Konusu ne?

Ali Wong ve Randall Park, çocukluk arkadaşları Sasha ve Marcus olarak başrolleri paylaşıyor. Sasha, şimdi bir ünlü şef olan bir yemek pişirmek için memleketine dönerken, Marcus'a (hala evde yaşayan ve babası için çalışan mutlu ama rahat bir müzisyen) rastlar. “İkisi de yeniden bağlanmaktan çekinse de,” Netflix açıklıyor, “eskiden olduğu gibi eski kıvılcımları - ve belki de bazı yeni kıvılcımları - bulurlar.”