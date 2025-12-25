Niğde’de Ebubekir Hazım Tepeyran Ulusal Fotoğraf Yarışması Lansmanı

Niğde'nin doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerini fotoğraf sanatı aracılığıyla görünür kılmayı amaçlayan Ebubekir Hazım Tepeyran Ulusal Fotoğraf Yarışması için basın lansmanı gerçekleştirildi.

Toplantı ve katılımcılar

Lansman, Valilik Toplantı Salonu'nda yapıldı. Etkinlikte yarışmanın kapsamı ve kente sağlayacağı katkılar kamuoyuyla paylaşıldı. Niğde Valiliği himayelerinde, Ahiler Kalkınma Ajansı ile Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu iş birliğinde düzenlenen lansmana; Niğde Valisi Cahit Çelik, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Ahiler Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Bekir Varol, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu Temsilcisi Serap Erelli ve seçici kurul üyeleri katıldı.

Yarışmanın hedefi ve kapsamı

Lansmanda, Niğde'nin sahip olduğu doğal güzelliklerin, tarihi ve kültürel mirasın, geleneksel yaşam biçimlerinin ve özgün coğrafi dokunun fotoğraf sanatıyla kayıt altına alınarak ulusal ölçekte tanıtılması hedefi vurgulandı.

Vali Cahit Çelik, konuşmasında Ebubekir Hazım Tepeyran’ın yalnızca bir devlet adamı değil, aynı zamanda güçlü bir edebiyatçı ve sanat insanı olduğuna dikkat çekti. 1864 yılında doğan Tepeyran’ın Osmanlı ve Milli Mücadele dönemlerinde çeşitli görevlerde bulunduğunu, hikâye kitapları yazdığını ve sanatsal yönünün güçlü olduğunu hatırlattı. Çelik, Tepeyran’ın resim yaptığını ve fotoğraf çektiğini belirterek yarışmanın iki temel amacını şöyle açıkladı: Tepeyran’ın hatırasını yaşatmak ve Niğde’nin değerlerini Türkiye’ye tanıtmak.

Ödüller ve takvim

Vali Çelik, sonuçların Temmuz ayı sonunda açıklanacağını, dereceye giren fotoğrafların ödüllendirileceğini ve sonrasında sergiyle sanatseverlerle buluşturulacağını ifade etti. Ödüller şu şekilde duyuruldu: birinciye altın madalya ve 20 bin TL, ikinciye gümüş madalya ve 15 bin TL, üçüncüye bronz madalya ve 10 bin TL. Ayrıca mansiyon ödülleri ve Ebubekir Hazım Tepeyran Özel Ödülü yarışmaya ayrı bir değer katacak.

Belediye ve Ajansın değerlendirmesi

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde’nin tarihinin on binlerce yıl öncesine dayandığını belirterek kentin en büyük eksikliğinin tanıtım olduğunu vurguladı. Özdemir, düzenlenen bu tür organizasyonların kentin bilinirliğine katkı sağlayacağını ve yarışmanın Niğde için kalıcı bir arşiv oluşturacağını söyledi.

Ahiler Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Bekir Varol ise son yıllarda Niğde’nin tanıtımı için önemli mesafe alındığını; zirve tırmanışları, spor organizasyonları ve turizm odaklı çalışmaların kentin görünürlüğünü artırdığını ifade etti.

Katılım ve başvuru

Türkiye genelinden amatör ve profesyonel tüm fotoğraf sanatçılarına açık olan Ebubekir Hazım Tepeyran Ulusal Fotoğraf Yarışmasına başvurular çevrim içi sistem üzerinden yapılacak. Son başvuru tarihi 20 Temmuz 2026 olarak belirlendi. Dereceye giren eserler ödüllendirilecek, sergilemeye değer görülen fotoğraflar kamuoyuyla buluşturularak Niğde’nin doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri geniş kitlelere aktarılacak.

