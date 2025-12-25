DOLAR
Regaip Kandili'nde Demirci'de Ustalara Vefa: Başkan Erkan Kara Ziyarette

Belediye Başkanı Erkan Kara, Regaip Kandili'nde Demirci'de yıllardır usta olarak çalışan sanatkârları iş yerlerinde ziyaret ederek dua ve teşekkür aldı.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 16:59
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 17:00
Regaip Kandili'nde Demirci'de Ustalara Vefa

Belediye Başkanı Erkan Kara’dan ustalara ziyaret ve teşekkür

Manisa'nın Demirci ilçesinde Belediye Başkanı Erkan Kara, Regaip Kandili dolayısıyla ilçede yıllardır mesleklerini sürdüren sanatkâr ve ustaları iş yerlerinde ziyaret etti.

Kandilin manevi atmosferinde gerçekleşen ziyaretlerde Başkan Kara, esnafların ellerini öperek sohbet etti ve hayır dualarını aldı. Ziyaretler kapsamında Helvacı İhsan Akgün, Terzi Yaşar Öztemel, Çan Ustası Mustafa Sabancı, Nal Ustası Zabit Çoban, Semerci Ustası Mehmet Ali Ağaçcı ile 57 yıldır berberlik mesleğini sürdüren Hasan Erşahin iş yerlerinde ziyaret edildi.

Başkan Kara, ustalarla meslek hayatları, geçmişten günümüze Demirci'de esnaflık kültürü ve kaybolmaya yüz tutan zanaatlar üzerine sohbet etti. Ziyarette, el emeği ve alın terinin toplumun temel değerleri arasında yer aldığı vurgulandı.

Kültürel mirasın taşıyıcıları olarak tanımlanan sanatkârların ilçenin kültürel mirasının yaşatılmasında önemli bir görev üstlendiğini belirten Kara, Regaip Kandili’nin birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştirdiğini söyledi.

Başkan Kara, ziyaretler sırasında ustalara günün anısına fincan takımı hediye etti. Esnaflar, ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek Kara’ya teşekkür etti ve kandil dolayısıyla yapılan bu anlamlı ziyaretin kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.

Ziyaretlerin sonunda Başkan Kara, tüm esnafın ve vatandaşların Regaip Kandili’ni tebrik ederek, kandilin ilçeye, ülkeye ve İslam âlemine hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

