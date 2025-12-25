DOLAR
Sivas’ta Yavuz Bülent Bakiler Anısına Şiir ve Müzik Dinletisi

Sivas’taki dinletide öğrenciler ve veliler, 28 Eylül’de vefat eden Yavuz Bülent Bakiler’in şiirlerini seslendirdi; etkinlik sinevizyon ve teşekkür belgeleriyle sonlandı.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 16:58
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 16:58
Sivas'ta Yavuz Bülent Bakiler Anısına Şiir ve Müzik Dinletisi

Sivas’ta Yavuz Bülent Bakiler Anısına Şiir ve Müzik Dinletisi

Sivas — Mehmetçik İlkokulu ev sahipliğinde Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen program, Türk edebiyatının önemli isimlerinden Yavuz Bülent Bakiler anısına gerçekleştirildi.

Program, İstiklal Marşı ile başladı. Ardından, 28 Eylül’de hayatını kaybeden ve Sivaslı olan Yavuz Bülent Bakiler’in yaşamı ve edebi yolculuğu anlatan bir sinevizyon gösterimi sunuldu.

Mehmetçik İlkokulu tarafından Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde düzenlenen etkinliğe Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Öğrenciler, aileleriyle birlikte Bakiler’in şiirlerini seslendirerek programa duygusal bir atmosfer kattı.

Okulda görev yapan öğretmenler çeşitli türküleri seslendirirken, dinleti eğitim camiasının ve velilerin yoğun ilgisini çekti. Programın sonunda söz alan İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan, Bakiler’in eserlerinin genç nesillere aktarılmasının önemine vurgu yaptı ve emeği geçenleri tebrik etti.

Etkinlik, öğrenciler, öğretmenler ve velilere takdim edilen teşekkür belgeleri ile son buldu.

BAKİLER'İN ŞİİRLERİ ÖĞRENCİ VE VELİLERİN SESİYLE HAYAT BULDU

BAKİLER'İN ŞİİRLERİ ÖĞRENCİ VE VELİLERİN SESİYLE HAYAT BULDU

BAKİLER'İN ŞİİRLERİ ÖĞRENCİ VE VELİLERİN SESİYLE HAYAT BULDU

