Niğde'de Yarıyıl Tatili: 2. Çocuk Tiyatroları Festivali Başlıyor

Niğde Belediyesi, 17-25 Ocak tarihlerinde Hazım Tepeyran Kültür Merkezi'nde 2. Çocuk Tiyatroları Festivali düzenliyor; oyunlar, animasyon gösterimleri ve etkinlikler sunulacak.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 11:34
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 11:34
Niğde Belediyesi, çocukların yarıyıl tatilini daha keyifli ve verimli geçirmeleri için 2. Çocuk Tiyatroları Festivali'ni başlatıyor. Etkinlikler Hazım Tepeyran Kültür Merkezi'nde düzenlenecek ve tiyatro oyunlarından popüler animasyon filmlerine kadar zengin bir içerik minik sanatseverlerle buluşacak.

Açılış

Festivalin açılış günü 17 Ocak Cumartesi, çocuklar için tam bir eğlence atmosferine sahne olacak. Saat 18.00'de başlayacak açılış programında yüz boyama etkinlikleri, maskot gösterileri ve çocuklara özel ikramlar yer alacak. Eğlenceli açılışın ardından saat 19.00'da "Bremen Mızıkacıları" tiyatro oyunu sahnelenecek.

Program Takvimi

18 Ocak Pazar Saat 15.00'te "Kaptan Pengu ve Arkadaşları 5" animasyon filmi gösterilecek. Akşam seansında ise saat 19.00'da "Kırmızı Başlıklı Kız" tiyatro oyunu çocuklarla buluşacak.

25 Ocak Pazar Saat 15.00'te "Aslan Hürkuş 4: Hürjet Oyunda" filmi beyaz perdede olacak. Festivalin kapanışı ise saat 19.00'da "Gala Mikroba Karşı" tiyatro oyunu ile yapılacak.

Başkan'ın Mesajı

Çocukları sanatla ve sosyal aktivitelerle buluşturmayı önemsediklerini belirten Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; "Yoğun bir ders dönemini geride bırakan çocuklarımızın dinlenmeleri kadar, kaliteli vakit geçirmeleri de bizim için değerli. Festivalle çocukların tatiline renk katmayı, ekran başından biraz olsun uzaklaşıp tiyatro salonlarının o büyülü atmosferini solumalarını arzu ettik. Tüm çocuklarımızı ve ailelerimizi Hazım Tepeyran Kültür Merkezi’ne bekliyoruz" dedi.

Bilet Bilgileri

Vatandaşlar, öğrenci biletlerini 50 TL, yetişkin biletlerini ise 70 TL karşılığında https://kulturonline.nigde.bel.tr/ adresinden temin edebilecek.

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları