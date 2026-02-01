Osmangazi Belediyesi Gençlere Bursa’nın Lezzetlerini Tanıttı

Osmangazi Belediyesi, Bursa Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerine düzenlediği gastronomi turuyla kentin tarihi lezzetlerini tanıttı.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 13:02
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 13:29
Osmangazi Belediyesi, farklı şehirlerden Bursa’ya gelen öğrenciler için düzenlediği gastronomi turlarıyla kentin dünyaca ünlü mutfak mirasını tanıtmaya devam ediyor. Belediye, Bursa’nın tarihi ve kültürel zenginliklerini ulusal ve uluslararası platformlarda daha görünür kılmayı amaçlayan çalışmalarını sürdürüyor.

Tur programı

Belediyenin Bursa Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerine yönelik özel turu, Abdal Meydanı'nda tahinli pide ve cevizli lokum ikramıyla başladı. Program, Kayhan Çarşısı'nda cantık ve süt helvası tadımıyla devam etti; Kozahan'da içilen Türk kahvesi ile sona erdi. Tur boyunca öğrencilere Bursa’nın tarihi dokusu ve kültürel serüveni de aktarıldı.

Akademisyen ve öğrencilerin görüşleri

Doç. Dr. İbrahim Öztahtalı etkinlikle ilgili olarak şunları söyledi: "Türkiye coğrafyasında da gastronomisiyle öne çıkan şehirlerden bir tanesi Bursa. Osmangazi Belediyesi’nin Bursa gastronomisini bütün dünyaya tanıtmaya çalışan bu organizasyonundan muhteşem bir şekilde etkilendik. Güzel Sanatlar Fakültesi’nde her bölümden 8’er öğrenci çağırdık. Bu öğrencilerin bir kısmı Bursa’dan ama bir kısmı da şehir dışından. İlk defa hayatlarında tahinli pide yediler, inanılmaz lezzetli buldular. Çocukların bu deneyimi Osmangazi Belediyesi ile yaşamaları ayrıca mutluluk verici."

Turlara katılan öğrenciler, Bursa’nın asırlık lezzetlerini ilk kez tatmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti. Yöresel tatların lezzeti ve sunumu öğrenciler üzerinde olumlu bir etki bıraktı ve katılımcılar desteklerinden dolayı Osmangazi Belediyesi ile Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkürlerini sundu.

Osmangazi Belediyesi, Bursa’ya farklı şehirlerden gelen üniversite öğrencilerini ağırlayan bu tür lezzet turlarıyla, gençlerin kenti daha yakından tanımasına ve Bursa mutfağı hakkında kalıcı bir izlenim edinmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

