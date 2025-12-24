DOLAR
Stratonikeia'da 'Yaşayan Osmanlı Köyü' Projesi: 19. Yüzyıl Meslekleri Geri Dönüyor

Stratonikeia'da 'Geleceğe Miras' projesiyle köy meydanı restore ediliyor; 19. yüzyıl meslekleri günümüz koşullarına uyarlanarak yeniden hizmete girecek.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 12:27
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 12:28
Stratonikeia'da 'Yaşayan Osmanlı Köyü' Projesi: 19. Yüzyıl Meslekleri Geri Dönüyor

Stratonikeia'da 'Yaşayan Osmanlı Köyü' kuruluyor

Muğla’nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia antik kenti, dünyanın en büyük mermer antik kentlerinden biri olarak biliniyor ve aşkın ve gladyatörlerin kenti olarak öne çıkıyor. Antik kentin köy meydanında, Geleceğe Miras projesi kapsamında 19. Yüzyıl mesleklerinin yeniden canlandırılmasına yönelik düzenleme çalışmaları sürüyor.

Köy meydanının giriş ve çıkış bölümleri tamamlandı. Düzenleme tamamen bittiğinde, berber, nalbant, kalaycı, terzi, bakırcı, fırın, ayakkabı ve zeytinyağı satan işyerleri günümüz koşullarına uyarlanarak hizmet verecek.

Stratonikeia, Helenistik dönemden Cumhuriyet dönemine kadar birçok medeniyeti barındırması ve içinde hâlâ yaşamın devam etmesiyle dikkat çekiyor; kent 3 bin 500 yıldır kesintisiz olarak yerleşime ev sahipliği yapıyor.

Çalışmalar, antik kente girişte bulunan Selçuklu hamamı ve Menteşe Beyliği döneminden kalan Şaban Ağa Camii restorasyonuyla başladı. Semerci Ömer Evi ve Ali Aydın Evlerinin restorasyonu tamamlandı. Meydandaki kahvenin yanında, yerli ve yabancı ziyaretçiler çay, kahve ve kahvaltı ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.

Projenin hedefi ve yürütülüşü

Stratonikeia Antik Kenti girişindeki köy meydanında yapılacak düzenlemelerle 19. Yüzyılda bu alanda hizmet veren meslekler yeniden hayata geçirilecek. Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, Geleceğe Miras projesi kapsamındaki çalışmaları şöyle anlattı:

"Gelece Miras projesi kapsamında o köy meydanındaki çalışmalarımızı da biz yürütüyoruz. O Menteşe Beyliği, Osmanlı ve Erken Cumhuriyet dönemine ait o dükkânların hepsini kendi özgün halleriyle ayağa kaldırıyoruz. Ve bunların hepsini tek tek en ince pencerelerine varıncaya kadar eski fotoğraflardan, eski bilgilerden, o evde yaşayan insanlarla sohbetlerden çıkardığımız sonuçlara bağlı olarak birebir bunları çiziyoruz. Ve gelecekte de bu Osmanlı dönemindeki o köy meydanının tamamını tekrar yaşatıyor olacağız. Ama ne yapacağız? Osmanlı döneminde yaşayan o köy meydanını günümüzün şartlarına uygun olarak tekrar düzenleyeceğiz. Yani siz oraya girdiğinizde işte demircisiyle, bakırcısıyla, fırınıyla, ayakkabıcısıyla, sandalyecisiyle, zeytinyağı satan yerlerine varıncaya kadar bunları göreceksiniz. İnşallah aşama aşama devam ediyor. Çok da güzel gidiyor. Köy meydanının giriş ve son kısmını şimdi tamamladık. Orta bölümdeki dükkânları da tamamladığımızda bence Antik kentin kalbinde böyle yaşayan bir Osmanlı köyü olacak"

Çalışmaların aşama aşama ilerlediği belirtiliyor; tamamlandığında meydan, antik kentin içinde yaşayan bir Osmanlı köyü atmosferi sunacak.

