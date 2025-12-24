Ankara'da Yaşayan Miras Okulu Açıldı — Ersoy Yaygınlaştıracak

Ankara'da Yaşayan Miras Okulu açıldı

Kültürel miras, kuşaklar arası aktarılacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Yaşayan Miras Okulu Projesi, Ankara 15 Temmuz Demokrasi Müzesinde tanıtıldı. Proje, somut olmayan kültürel mirasın kuşaktan kuşağa aktarılmasını hedefleyerek, mirası öğrenme, üretme ve paylaşma anlayışıyla geleceğe taşımayı amaçlıyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tanıtım toplantısında projenin kültürel mirası yaşayan bir değer olarak ele alan güçlü bir yaklaşımın ürünü olduğunu vurguladı. Ersoy, somut olmayan kültürel mirasın bir milletin hafızasını oluşturduğunu; geleneksel sanatlar, zanaatlar, müzik, oyunlar ve sözlü anlatıların kimliği şekillendiren temel unsurlar olduğunu ifade etti.

Ersoy açılışta şu ifadeleri kullandı: Yaşayan Miras Okulu’nu Ankara’da pilot olarak başlatıyor, bu modeli zamanla Türkiye’nin dört bir yanına yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz. Ersoy, kültürel mirasın yalnızca korunacak bir değer değil, öğrenilecek, üretilecek ve paylaşılacak bir miras olduğuna inandıklarını belirtti ve projenin çocukları 'Yaşayan Miras Elçisi' haline getireceğini söyledi.

Projenin üç aşamada yürütüleceğini aktaran Ersoy, çalışmaların farkındalık, uygulama ve paylaşım olarak ilerleyeceğini anlattı. Buna göre çocuklar etkileşimli sunumlar ve atölyelerle somut olmayan kültürel mirası öğrenecek; ikinci aşamada deneyimli ustalar rehberliğinde usta-çırak ilişkisini doğrudan deneyimleyecekler. Üniversiteli gençler ise bu süreci belgeleyip dijital içerikler ve iletişim çalışmalarıyla mirası çağın diliyle görünür kılacaklar.

Projenin gönüllülük esasına dayalı başlatılmasının önemine de değinen Ersoy, Anadolu kültürünün binlerce yıllık birikimini bugüne taşıyan taşıyıcılarla çocuklara aktarma çabalarının sürdüğünü kaydetti. Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı için bu alanda atılacak her adımın hayati öneme sahip olduğunu söyledi.

Ersoy, bugüne kadar 7 bin 38 kültürel miras taşıyıcısına 'Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Kartı' verildiğini belirtirken; 2025 itibarıyla 16 yeni unsurla 'Somut Olmayan Kültürel Miras Türkiye Ulusal Envanteri'ndeki unsur sayısının 368'e ulaştığını, yerel uygulamalara yapılan 162 yeni kayıtla toplam kayıt sayısının ise 1.707'ye yükseldiğini açıkladı. Ersoy, 2025 yılında yapılan 10 yeni kayıtla 'Yaşayan İnsan Hazinesi' sayısının 102'ye ulaştığını ve uluslararası alanda görünürlüğü artırmaya devam ettiklerini ifade etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, konuşmaların ardından Yaşayan Miras Okulu'nun açılışını yaparak etkinlik alanlarında çocuklarla bir araya geldi. Açılışa Ersoy’un yanı sıra UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Başkanı Prof. Dr. M. Öcal Oğuz ve çok sayıda çocuk katıldı.

