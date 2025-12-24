DOLAR
42,84 -0,06%
EURO
50,7 -0,02%
ALTIN
6.191,72 -0,17%
BITCOIN
3.733.201,23 0,92%

Battalgazi'de Asırlık Hikâyeleriyle Malatya Türküleri Gecesi

Battalgazi'de düzenlenen 'Asırlık Hikâyeleriyle Malatya Türküleri' programı, koro ve solistlerin güçlü yorumlarıyla Malatya'nın kültürel hafızasını sahneye taşıdı.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 12:39
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 12:39
Battalgazi'de Asırlık Hikâyeleriyle Malatya Türküleri Gecesi

Battalgazi'de "Asırlık Hikâyeleriyle Malatya Türküleri" Gecesi

Kültürel hafıza, koro ve solistlerle sahnede hayat buldu

Battalgazi Belediyesi tarafından düzenlenen "Asırlık Hikâyeleriyle Malatya Türküleri" musiki programı, sanatseverlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlik, Malatya’nın zengin anonim ezgilerini ve bu türkülerde saklı hikâyeleri izleyicilerle buluşturdu.

Programa, Battalgazi Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürlüğü ile İnönü Üniversitesi Devlet Konservatuvarı ortaklaşa imza attı. Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu'nda sahneye çıkan koro ve solistler, Anadolu’nun kadim ezgilerini güçlü ve etkileyici yorumlarla sundu.

Gece boyunca seslendirilen türküler, yalnızca müzikal yönleriyle değil, taşıdıkları anlam ve tarihi arka planlarıyla da ilgi çekti. Dinleyiciler zaman zaman duygulu anlar yaşarken, performanslar uzun süre alkışlandı ve salon büyük bir ilgiyle doldu.

Etkinlik, Malatya’nın kültürel mirasının korunması ve gelecek nesillere aktarılmasına önemli katkı sağladı. Program, aynı zamanda kültür ve sanatın toplumsal hafızayı birleştiren gücünü bir kez daha ortaya koydu.

Program sonunda sahne alan sanatçılara ve emeği geçenlere teşekkür edildi; etkinliğe katılan sanatseverlere memnuniyet dilekleri iletildi. Battalgazi Belediyesi yetkilileri, kültür-sanat odaklı etkinliklerin önümüzdeki süreçte de devam edeceğini belirtti.

BATTALGAZİ’DE ASIRLIK HİKAYELERİYLE MALATYA TÜRKÜLERİ GECESİ

BATTALGAZİ’DE ASIRLIK HİKAYELERİYLE MALATYA TÜRKÜLERİ GECESİ

BATTALGAZİ’DE ASIRLIK HİKAYELERİYLE MALATYA TÜRKÜLERİ GECESİ

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Topkapı Sarayı'nda İlk: Mabeyn Yolu Çini Sanat Galerisi Ziyarete Açıldı
2
Tokat’ta Kızık Kilimi Özel İhtiyaçlı Çocuklarla Yeniden Hayat Buldu
3
Mardin Mutfağı Sinop’ta Tanıtıldı: Lebeniye, Bulgur Pilavı, Zerde
4
Pursaklar Belediyesi’nden Hanım Evleri Kursiyerlerine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Gezisi
5
Tokat'ta Kızık Kilimi Özel İhtiyaçlı Çocuklarla Yeniden Hayat Buldu
6
Ankara'da Yaşayan Miras Okulu Açıldı — Ersoy Yaygınlaştıracak
7
Mersin Şehir Tiyatrosu'ndan 'Bisküvi Adam' Prömiyeri — 48.321 Çocuğa Ulaşıldı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor