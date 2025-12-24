Battalgazi'de "Asırlık Hikâyeleriyle Malatya Türküleri" Gecesi

Kültürel hafıza, koro ve solistlerle sahnede hayat buldu

Battalgazi Belediyesi tarafından düzenlenen "Asırlık Hikâyeleriyle Malatya Türküleri" musiki programı, sanatseverlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlik, Malatya’nın zengin anonim ezgilerini ve bu türkülerde saklı hikâyeleri izleyicilerle buluşturdu.

Programa, Battalgazi Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürlüğü ile İnönü Üniversitesi Devlet Konservatuvarı ortaklaşa imza attı. Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu'nda sahneye çıkan koro ve solistler, Anadolu’nun kadim ezgilerini güçlü ve etkileyici yorumlarla sundu.

Gece boyunca seslendirilen türküler, yalnızca müzikal yönleriyle değil, taşıdıkları anlam ve tarihi arka planlarıyla da ilgi çekti. Dinleyiciler zaman zaman duygulu anlar yaşarken, performanslar uzun süre alkışlandı ve salon büyük bir ilgiyle doldu.

Etkinlik, Malatya’nın kültürel mirasının korunması ve gelecek nesillere aktarılmasına önemli katkı sağladı. Program, aynı zamanda kültür ve sanatın toplumsal hafızayı birleştiren gücünü bir kez daha ortaya koydu.

Program sonunda sahne alan sanatçılara ve emeği geçenlere teşekkür edildi; etkinliğe katılan sanatseverlere memnuniyet dilekleri iletildi. Battalgazi Belediyesi yetkilileri, kültür-sanat odaklı etkinliklerin önümüzdeki süreçte de devam edeceğini belirtti.

