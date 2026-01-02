Talas'ta Bisiklet Sergisi — Tuğçe Kalfa'nın 15 Eseri

Sergi ve Tema

Talas Belediyesi Su Medeniyeti Galerisi, sanatseverleri bisiklet temalı bir resim sergisiyle buluşturuyor. Küratörlüğü ve sunumuyla dikkat çeken sergide, bisiklet yalnızca bir ulaşım aracı olarak değil; bireysel ve toplumsal hafızayı temsil eden güçlü bir metafor olarak irdeleniyor. Ziyaretçiler eserlerde hem kişisel yolculuklara hem de kentin kültürel belleğine dair imgelerle karşılaşıyor.

Sanatçı ve Eserler

Tuğçe Kalfa, ilk, ortaöğretim ve lise eğitimini tamamladıktan sonra Gazi Üniversitesi’nde sanat eğitimini bitirdi. Üretimlerini Ankara’daki kendi atölyesinde sürdüren sanatçının Talas'taki sergide yer alan çalışmaları, tuval üzerine akrilik boya tekniğiyle hazırlanmış toplam 15 eserten oluşuyor. Kalfa, eserlerinde bisikleti “insanın içine dönen bir yolculuk” olarak tanımlıyor ve bu bakışla izleyiciye düşünsel bir deneyim sunuyor.

Ziyaret Bilgileri

Sergi, Talas Belediyesi Su Medeniyeti Galerisi’nde açıldı ve hem Talaslı sanatseverlerden hem de şehir dışından gelen ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. Sergi Pazar günü akşama kadar gezilebilecek.

TALAS BELEDİYESİ SU MEDENİYETİ GALERİSİ, SANATÇI TUĞÇE KALFA’NIN BİSİKLET TEMALI RESİM SERGİSİNE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR.