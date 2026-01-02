DOLAR
Talas'ta Bisiklet Sergisi — Tuğçe Kalfa'nın 15 Eseri

Talas Belediyesi Su Medeniyeti Galerisi, Tuğçe Kalfa'nın bisiklet temalı 15 eserini sergiliyor; bisiklet toplumsal hafızanın güçlü bir metaforu olarak ele alınıyor.

Sergi ve Tema

Talas Belediyesi Su Medeniyeti Galerisi, sanatseverleri bisiklet temalı bir resim sergisiyle buluşturuyor. Küratörlüğü ve sunumuyla dikkat çeken sergide, bisiklet yalnızca bir ulaşım aracı olarak değil; bireysel ve toplumsal hafızayı temsil eden güçlü bir metafor olarak irdeleniyor. Ziyaretçiler eserlerde hem kişisel yolculuklara hem de kentin kültürel belleğine dair imgelerle karşılaşıyor.

Sanatçı ve Eserler

Tuğçe Kalfa, ilk, ortaöğretim ve lise eğitimini tamamladıktan sonra Gazi Üniversitesi’nde sanat eğitimini bitirdi. Üretimlerini Ankara’daki kendi atölyesinde sürdüren sanatçının Talas'taki sergide yer alan çalışmaları, tuval üzerine akrilik boya tekniğiyle hazırlanmış toplam 15 eserten oluşuyor. Kalfa, eserlerinde bisikleti “insanın içine dönen bir yolculuk” olarak tanımlıyor ve bu bakışla izleyiciye düşünsel bir deneyim sunuyor.

Ziyaret Bilgileri

Sergi, Talas Belediyesi Su Medeniyeti Galerisi’nde açıldı ve hem Talaslı sanatseverlerden hem de şehir dışından gelen ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. Sergi Pazar günü akşama kadar gezilebilecek.

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

