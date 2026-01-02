Esenyurt Belediye Tiyatrosu 2025'te Her Ay 3 Oyunla Repertuvarlaştı

Esenyurt Belediye Tiyatrosu 2025 Sezonunu 3 Yeni Oyunla Tamamladı

Her ay üç oyunla repertuvar tiyatrosu kimliği pekişti

Esenyurt Belediye Tiyatrosu, 2025 sezonunu 3 yeni oyunla tamamladı. Bir yıl içinde her ay 3 farklı oyunu sahneye taşıyan ekip, repertuvar tiyatrosu kimliğini pekiştirdi ve geniş bir seyirci kitlesine ulaştı.

Sezon boyunca hem sanatsal üretim hem de eğitim çalışmalarını birlikte yürüten topluluk, belediyenin tiyatro kursiyerlerini profesyonel sahneyle buluşturdu. Usta yazar Turgut Özakman’ın kaleme aldığı ve Esenyurt Belediye Tiyatrosu eğitmenlerinden Hakan Hasanoğlu’nun yönettiği 'Ocak' oyunu sezonun dikkat çeken yapımlarından biri oldu.

Kursiyerlerin sahneye taşıdığı 'Benimle Evlenir Misin?' adlı oyun ve sezonun kapanışını yapan, eğitmenlerden Çağlar Can’ın yönettiği 'Puslu Gece' de yoğun ilgi gördü; oyunlar izleyiciden tam not aldı.

Topluluk, 2026 yılında da çalışmalarına devam edecek. Yeni sezonda 'Sara’yı Evlendirmek' adlı oyunu sahneye taşımaya hazırlanan Esenyurt Belediye Tiyatrosu, repertuvar anlayışını güçlendirerek sanatseverlerle buluşmayı sürdürecek.

