Harry Potter, Titanic ve Twilight İstanbul’da Canlı Orkestra Eşliğinde

Harry Potter, Titanic ve Twilight filmleri, canlı orkestra eşliğinde Zorlu PSM ve Volkswagen Arena’da gösterilecek; biletler Biletinial’de satışta.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 16:42
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 16:42
Harry Potter, Titanic ve Twilight İstanbul’da Canlı Orkestra Eşliğinde

Dünyaca ünlü filmler İstanbul’da canlı orkestra ile sahnelenecek

Sinema klasikleri, film gösterimi sırasında orkestranın canlı müziğiyle İstanbul izleyicisiyle buluşuyor. Biletinial’ın açıklamasına göre düzenlenen film-konser etkinliklerinde filmler dev ekranda gösterilirken müzikler canlı olarak icra edilecek.

Twilight In Concert — 10 Ocak 2026, Zorlu PSM

10 Ocak 2026 tarihli Twilight In Concert gösterimi Zorlu PSM'de gerçekleştirilecek. Etkinlikte 12 kişilik rock ve orkestra topluluğu, mumlarla aydınlatılan sahnede film müziklerini seslendirecek ve serinin ilk filmi dev ekranda izleyiciyle buluşacak.

Hogwarts Senfoni Gösterisi — 30 Ocak 2026, Zorlu PSM

30 Ocak 2026 tarihinde yine Zorlu PSM'de sahne alacak Hogwarts Senfoni Gösterisi'nde, Prime Orkestrası John Williams imzalı Harry Potter müziklerini film kesitleri eşliğinde yorumlayacak.

Titanic Live — 7 Şubat 2026, Volkswagen Arena

7 Şubat 2026'da Volkswagen Arena'da düzenlenecek Titanic Live etkinliğinde, Piu Entertainment organizasyonuyla; Şef Timothy Henty yönetimindeki 130 kişilik İstanbul Film Orkestrası, Sirene Korosu ve Kelt müzisyenleri James Horner’ın bestelerini filmle eş zamanlı olarak seslendirecek.

Etkinliklerin biletleri Biletinial üzerinden satışa sunuldu. İlgi gören filmleri canlı orkestrayla izlemek isteyenler bilet bilgileri ve tarihleri için Biletinial sayfasını ziyaret edebilir.

