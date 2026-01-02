Osmaniye'de 7 Ocak Coşkusu: Ortaokullar Arası Şiir Yarışması Sona Erdi

Osmaniye'de 7 Ocak Coşkusu Ortaokullar Arası Şiir Yarışmasıyla Taçlandı

Osmaniye’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen ortaokullar arası 7 Ocak ve Millî Mücadele temalı şiir okuma yarışması tamamlandı. Etkinlik, duygulu performanslara sahne oldu ve gençlerin tarih bilinci dikkat çekti.

Yarışma Detayları

Osmaniye Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen yarışma, Belediye Nikâh Salonu’nda yapıldı. Yarışmaya 11 kız öğrenci katıldı. Jüri üyeliklerini Ahmet Yılmaz, Ahmet Hayva, İsmet İpek, Mustafa Bardak ve Mehmet Çetinkol üstlendi. Öğrenciler, Osmaniye’de Milli Mücadele ve 7 Ocak konulu şiirleri duyguyla okudu; jüri performansları dikkatle değerlendirdi.

Dereceler ve Ödüller

Jüri değerlendirmesi sonucunda birinciliğe Şehit Bekir Evren İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Hatice Feyza Didin layık görüldü; Didin, Mehmet Akif Ersoy’un Ye’s adlı şiirini seslendirdi. İkinciliği Remzi Özer Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencisi Durdane Deniz Yur (Osmaniye’nin kurtuluşu), üçüncülüğü ise 75. Yıl Ortaokulu öğrencisi Asya Yılık (Mustafa Kemal’in Kağnısı) elde etti.

Dereceye giren ilk üç öğrenciye ödüllerini Belediye Başkanı İbrahim Çenet ve Ak Parti İl Başkan Vekili Muhammet Doğan takdim etti; diğer öğrencilere madalyaları jüri üyeleri verdi.

Başkan Çenet'in Mesajı

Yarışma sonunda konuşan Başkan İbrahim Çenet, yarışmaya katılan öğrencilere başarı dileyerek şunları söyledi: '104 yıl önce eşsiz kahramanlarımız Rahime Hatun, Palalı Süleyman, Osmaniye’mizin Kuvâ-yi Milliyecileri ve Kaymakam Saim Beylerin o gün diktikleri bayrağın gölgesinde yetişip büyüyen evlatlarımızın, 7 Ocak ruhunu bu şiir yarışmasıyla süslediklerini görmek bizleri gururlandırıyor. Her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum. 7 Ocak ruhunu daima canlı tutmalarını yürekten diliyor, hepsinin gözlerinden öpüyorum. 7 Ocak Kurtuluş Bayramımız şimdiden kutlu olsun.'

